A jó zsaru szerepében: adócsökkentést kér az ÁSZ elnöke

A személyi jövedelemadó, a járulékok és a munkabérek után fizetendő vállalkozói közterhek további csökkentését sürgeti az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke. Domokos László a Magyar Idők hétfői számában megjelent interjúban úgy fogalmazott: az intézkedésektől a reálbérek emelkedése és a családok anyagi biztonságának növekedése remélhető.

Az adóbevételek tavalyi alakulását értékelve azt mondta: beérett az utóbbi évek átgondolt munkája, és az eredményhez az ÁSZ is hozzájárult. Az adóbevételek folyamatos emelkedésének hátterében az adórendszer átalakítása, a feketegazdaság visszaszorítása húzódik meg – idézi szavait az interjút szemléző MTI.

Domokos már tavaly nyáron is adócsökkentést kért. Most újabb szja-csökkentést és járulékmérséklést sürgetett, mert – mint kifejtette – a munkát terhelő adók csökkentése egyszerre mérsékli a vállalkozások adóterheit és hagy több pénzt az embereknél, ugyanakkor fontos az ország versenyképessége szempontjából is.

Arra a kérdésre, hogy lát-e esélyt az általános forgalmi adó (áfa) csökkentésére, Domokos László úgy fogalmazott: „a forgalmi típusú adókkal rendkívül óvatosan kell bánni. Az áfacsökkentés érzékeny dolog, csekélyebb változtatás is százmilliárdos bevételkiesést okozhat a költségvetésnek”. Hozzátette: arra nincs egyértelmű bizonyíték, hogy a forgalmi adó mérséklése hosszú távon a fogyasztói árakat is csökkenti, az viszont biztos, hogy ha az állam hatékonyan szedi be ezen adókat, akkor a feketegazdaság csökken.

Az ÁSZ elnöke szólt arról is, hogy a közpénzek felhasználásának hatékonysága kulcskérdés. „Mindenekelőtt törvényesen, szabályosan kell elkölteni az adófizetői forintokat. Érdekes módon ezt az alapvető elvárást egyes politikai pártok sem teljesítik” – mondta.

Domokos adómérséklésről szóló, ismételt nyilatkozata az Állami Számvevőszék megkopott renoméját mentheti: az előző hónapokban sok bírálat érte a testületet, amiért tiltott párttámogatás elfogadására hivatkozva 330 milliós büntetést mért a Jobbikra és többmilliós bírságot a többi ellenzéki pártra is – úgy, hogy a büntetési tételek számítási alapját nem közölte az érintettekkel.

Az ÁSZ eljárásában több furcsaság akadt. A Fidesz gazdálkodását nem vizsgálta a számvevőszék – amikor pedig kiderült, hogy a megbüntetett pártok nem akarnak fizetni, és a kormánynak is kínos az ellenzék egész pályás letámadása, a testület is taktikát váltott: az Együttre például korábban kilencmilliós bírságot akart kiróni ismeretlen elszámolási mód és tételek alapján, most viszont már nem követeli a pénzt tőle.