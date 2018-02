A Jobbik együttműködési megállapodást írt alá az Adóskamarával

A Jobbik együttműködési megállapodást írt alá a jogászokat, civil érdekvédőket és banki károsultakat tömörítő Adóskamarával – jelentette be a párt alelnöke pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján.

Z. Kárpát Dániel azt mondta, hogy a megállapodással is szeretnék segíteni a devizahitelesek gondjainak megoldását.

A képviselő kijelentette: a hiteleket felvételkori árfolyamon kell forintosítani, a devizahitelek miatt elrendelt végrehajtásokat a probléma megoldásáig fel kell függeszteni, teljes körű kilakoltatási moratóriumot kell bevezetni, és el kell számoltatni az érintett kereskedelmi bankokat.

Z. Kárpát Dániel az együttműködés céljaként nevezte meg, hogy rendezzék a devizahitelesek helyzetét. Kiemelte, hogy a Jobbik a parlamentben is képviselni fogja az Adóskamara 12 pontos, a devizahiteles probléma megoldására kidolgozott javaslatát. Hozzátette, nem tudnak azonosulni azzal, hogy a kormány piaci árfolyamon forintosította a hiteleket, ahogy azokat az ellenzéki véleményeket sem tudják elfogadni, hogy a hiteleket a költségvetés vegye át.

Ravasz László, az Adóskamara képviselője arról beszélt, hogy lassan kialakul egy összefogás a devizahitelesek között, és az érintettek együtt próbálják megvalósítani a közösen alkotott programjukat.

Kiemelte, hogy az összes politikai párttól támogatást kérnek. Azt szeretnék, ha mindegyikük aláírna egy ilyen jellegű megállapodást, hogy megoldást találjanak a problémára – közölte. Szavai szerint ugyanis egy társadalmi problémáról, egy olyan rendszerhibáról van szó, amit csak akkor lehet megoldani, ha az emberek számára biztosítják az egyéni és társadalmi jogvédelmet – érvelt.

Kérdésre válaszolva Z. Kárpát Dániel azt mondta, amennyiben kormányra kerülnek, azonnali kilakoltatási és végrehajtási moratóriumot vezetnek be, egészen addig, amíg nem tudják felvételkori árfolyamon forintosíttatni a hiteleket.

A politikust más témában is kérdezték, elsőként arról, hogy a sajtóbeszámolók szerint Márki-Zay Péter független hódmezővásárhelyi polgármesterjelölt az egyik fórumán úgy fogalmazott: „nem akarom mondani, hogy a kandelábereket mire lehet még használni a plakátok ragasztásán kívül”. A politikus hangsúlyozta, nem tud arról, hogy a jelöltet a Jobbik támogatja. Miközben elutasította az erőszakra buzdítást, hozzátette, hogy pártjukra „nem jellemző bármiféle erőszakos cselekmény gyakorlása a politikai élet során”.

Az alelnöknél rákérdeztek az N1TV Facebook-oldalán megosztott bejegyzésre is, aminek szövege: „1672-ben egy csoportnyi dühös holland megölte és megette a miniszterelnököt. Csak mondom, ez is egy opció.” A politikus megismételte, hogy mindenféle erőszakra buzdítást elítél. Szavai szerint az ügyben a televízió főszerkesztője már elnézést kért, ezért ő is lezártnak tekinti az ügyet.

Megkérdezték tőle azt is, hogy jászsági képviselőjelöltjük, Budai Lóránt 2012-ben Adolf Hitlertől és Szálasi Ferenctől származó idézeteket osztott meg a közösségi médiában. Z. Kárpát Dániel azt felelte, hogy ha a kérdésfeltevőnek az a legerősebb próbálkozása, hogy 2012-es idézeteket tud felhozni a Jobbikkal szemben, „akkor valamit nagyon, nagyon jól csinálunk”. Ezután azt mondta, hogy Magyarország valódi problémáját nem 2012-es bejegyzések okozzák, hanem az, hogy a kormány nem oldja meg a devizahitelesek problémáit, nem alkot bérlakásprogramot és „migránsok ezreit telepíti be (…) egy önkéntes és tudatos áttelepítési program formájában”.