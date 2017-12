A Jobbik elítélte az amerikai elnök Jeruzsálemet érintő döntését

A Jobbik Magyarországért Mozgalom elítéli Donald Trump amerikai elnök döntését, miszerint Jeruzsálemet ismeri el Izrael Állam fővárosának, és a jelenleg Tel-Avivban székelő amerikai nagykövetséget is oda helyezteti át – szögezte le Gyöngyösi Márton, a Jobbik frakcióvezető-helyettese, a parlament külügyi bizottságának alelnöke a párt közleményében.

Azt írta: „Meggyőződésünk, hogy a vitatott nemzetközi státusú, mind az izraeli, mind a palesztin fél által saját fővárosának tartott, valamint három világvallás számára is kiemelt jelentőséggel bíró Jeruzsálem ügyében az egyoldalú lépések beláthatatlan károkhoz és veszélyekhez vezetnek – amint azt az elmúlt napok eseményei is bebizonyították. Trump elnök döntésével nemcsak az arab világgal és az iszlám kultúrkör országaival, de az egész civilizált világgal és nyugati szövetségeseivel is szembemegy, hiszen néhány elvakult, végletekig elfogult csoporton kívül senki sem támogatja döntésében.”

A Jobbik álláspontja szerint a döntés még Izrael és a világban élő zsidó közösségek helyzetére nézve is káros, és biztonságukat kockáztatja. Ezt támasztja alá, hogy az elismerés nyomán már az elmúlt napokban fellángolt a konfliktus, melynek ismét ártatlan emberek esnek áldozatul mindkét oldalon.

Az ellenzéki párt kezdettől fogva hangsúlyozta, írták, hogy a megoldás az ENSZ által megállapított határok szerinti, kétállami rendezés, mely Izrael és Palesztina államiságát is garantálja, és Jeruzsálem helyzetét is tisztázza.

Bíznak abban, fogalmaznak a közleményben, hogy a magyar külügy ezúttal kellő megfontoltsággal jár majd el, nem Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter „pillanatnyi hangulata szerint”. „Az mindenesetre az elmúlt 27 év szolgalelkű diplomáciájának továbbélését sejteti, hogy több napja nem érkezett hivatalos állásfoglalás a Bem rakpartról, és a magyar diplomácia volt a Trump adminisztráció döntését elítélő közös uniós nyilatkozat gátja.”