Hazugságnak nevezte a Magyar Iszlám Közösség elnöke, hogy Allahot dicsőítette volna Vona Gábor. Bolek Zoltán a Hír TV Híradójának azt mondta: a Jobbik elnöke csak annyira iszlámbarát, mint Orbán Viktor miniszterelnök. És elfogadhatatlannak tartja, hogy vallásokat politikai célra használjanak fel.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ismeretes, a Jobbik miniszterelnök-jelöltjéről szól ismét a fideszes telefonos kampány. Vona Gábornak egy korábbi, török egyetemisták előtt elhangzott beszédét vették elő. A felvételen a politikus Istent törökül emlegeti, vagyis Allahot mond. Ezzel támasztaná alá a Fidesz, hogy az ellenzéki miniszterelnök-jelölt elfordult a kereszténységtől.

„Megmondom őszintén, ha engem fölhívnának, én jót nevetnék, mert ismerem személyesen Vona Gábort, és találkoztam Orbán úrral is. Tehát vele is volt kapcsolatom, meg több politikussal is annak idején. És ez hazugság. Nevetséges az egész, szerintem egy felfújt ügy, és nem kellene a politikának ennyire lesüllyedni, hogy már belevonjuk az iszlámot is. Ez minket is sért, magyar muszlimokat: mintha ellenség lennénk” – mondta Bolek Zoltán, a közösség vezetője.

A kormányközeli sajtó azt elfelejti megemlíteni, hogy Orbán Viktor többször is dicsőítette az iszlámot. Csokorba szedtük ezeket a nyilatkozatokat, itt.

Belföld Schwartz Ágnes Kiket néz hülyének Orbán Viktor? A kormányfő 2015-ben, a kerítésötlet bejelentése előtt pár nappal az iszlámról mint nagy lelki és szellemi építményről beszélt, s várta a gazdag arabok pénzét.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Ám Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint Orbán Viktor szavait nem szabad kiemelni a szövegkörnyezetből. Vona Gábor kijelentéseivel kapcsolatban azonban Kovács teljesen más állásponton van: „ő konkrétan hitet tett, szerintem az egy mellbevágó videó”.

Vona Gábor pénteken rövid, de velős kommentárt fűzött az új fideszes lejáratókampányhoz. Facebook-oldalán azt írta: korábban Haynau-imádónak, homoszexuálisnak, török terroristának, Soros-ügynöknek, nyugdíjasokra vadászónak és kerítésbontónak is bélyegezték már, a hazugságokért pedig a bíróságon vett elégtételt. Egyet viszont soha nem hazudtak róla – teszi hozzá a pártelnök – mégpedig azt, hogy lopna, márpedig a szavazóknak erre érdemes majd emlékezni.