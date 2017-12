A Jobbik szerint a magyar demokrácia megmentéséről szól a délutáni tüntetés

Pénteken délután öt órától tüntet a Jobbik a Fidesz Lendvay utcai székháza előtt az ellen, hogy az Állami Számvevőszék több mint 660 millió forintra bírságolná a pártot tiltott kampányfinanszírozásra hivatkozva a „Ti dolgoztok. Ők lopnak” plakátkampány miatt. Ez a Jobbik és más, a párttól független jogászok szerint is törvénytelen bírság lényegében ellehetetlenítené az indulást a jövő évi választáson.

Több közéleti személyiség is beszédet mond értesüléseink szerint a Jobbik tervezett kormányzati ellehetetlenítése miatt meghirdetett délutáni tüntetésen. A párt elnöke és miniszterelnök-jelöltje, Vona Gábor 17.45-kor szólal fel, a többi szónok nevét a párt még nem közölte.

A fáklyás – „Ha neked is égő!” címmel meghirdetett – megmozduláson több más ellenzéki párt képviselője is jelen lesz, így az LMP, a Momentum és az Együtt politikusai. Jelezte részvételét a lapunkban is publikáló Puzsér Róbert, Schiffer András ügyvéd, korábbi LMP-s politikus, Gulyás Balázs, az internetadó elleni tüntetések egyik fő szervezője, illetve Schilling Árpád rendező is.

Az LMP-t képviselő Ungár Péter elnökségi tag a Magyar Nemzetnek azt mondta: a Jobbikot nagyon káros pártnak tartja, de szerinte választáson kell legyőzni, nem pedig adminisztratív eszközökkel.

Vona Gábor a saját Facebook-oldalán csütörtökön azzal hívott fel a tüntetésre, hogy a megmozdulás nemcsak a Jobbikról szól, hanem a demokrácia védelméről. „Nem hagyjuk, hogy a korrupt zsarnok diktatúrát építve teljesen kifossza az országot! Találkozzunk holnap, védjük meg a demokráciát!” – írta.

Bár Dúró Dóra, a párt képviselője csütörtökön, a Hír TV reggeli műsorában nem árulta el, mekkora tömeggel lennének elégedettek, látszik, hogy a Jobbik igyekszik minél nagyobb tömeget összehozni, például telekocsikat szerveznek, hogy minél többen eljussanak a fővárosba. Várható ugyanakkor, hogy kialakul némi vita a sajtóban arról, hogy valójában sokan voltak a tüntetésen vagy kevesen.

Békés tüntetésre számít a Jobbik, de azt nem zárja ki, hogy a tömegben kormánypárti provokátorok is megjelenhetnek – mondta Szilágyi György, a párt országgyűlési képviselője a Hír TV Reggeli járat című műsorában. Úgy véli, a Fidesz megpróbálhat majd „nem éppen pozitív” képeket bemutatni, és ehhez fölhasználja majd „azt a sajtót és médiát, amelyet már nagyrészt ural ebben az országban”. Mint mondta, megpróbálják megakadályozni a provokációkat.

A rendezvény résztvevői 16 óra 30 perctől várhatóan 18 óra 15 percig a Lendvay utcában demonstrálnak, majd a Dózsa György út – Andrássy út – József Attila utca – Széchényi István tér – Apáczai Csere János utca útvonalon vonulnak. Az útvonalon hosszirányban teljes, keresztirányban a vonulás idején várhatóan 20-30 perces szakaszos útlezárás várható. Részletek a rendőrség honlapján.

A BKK közleménye szerint a 70-es, a 75-ös, a 76-es és a 78-as trolibusz, a 4-es és a 6-os villamos, valamint a 15-ös, a 16-os, a 20E, a 30-as, a 30A, a 230-as a 105-ös és a 115-ös autóbusz módosított útvonalon közlekedik pénteken 16 óra 30 perc és várhatóan 19 óra 30 perc között.