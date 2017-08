A Jobbikkal is egyeztetnek Gulyás Mártonék

Akár a Jobbik is együttműködhet a Gulyás Márton-féle Közös Ország Mozgalommal – legalábbis ezt nyilatkozta a Zoom.hu-nak Mészár Anna szóvivő. Vona Gábor pártja ugyanis állítólag nem mondott nemet a felkérésre, sőt, folyamatosan egyeztet a mozgalom képviselőivel. Jelenleg kilenc párttal működnek együtt. Az MSZP, a DK, az LMP, a MoMA, az Együtt, a Párbeszéd Magyarországért, a Liberálisok, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Momentum is részt vesz a vitákban. A KOM részben a választási rendszer megváltoztatására jött létre, az érdemi kampányt éppen vasárnap kezdték meg egy videó megosztásával a Facebookon. Céljuk, hogy szeptember 20-ig készüljön el egy, a választási rendszert érintő javaslat, ezt nyújtanák be a parlamentnek. Amennyiben október 23-ig nem szavazzák meg a beterjesztést, a mozgalmárok polgári engedetlenségbe kezdenek.

A Zoomnak Mészár Anna arról is beszélt, hogy szeptember elsején, de legkésőbb 4-én felállítanak egy ideiglenes építményt az Alkotmány utcában a parlamenttel szemben. Az Agórán a pártok és a mozgalom képviselői vitáznak, egyeztetnek az arányos és igazságos választási rendszerről. A beszélgetések nyilvánosak lesznek, minden alkalommal más téma kerül az asztalra, a vitanapokat végét pedig koncertek zárják.

Mészár Anna reagált Puzsér Róbert Magyar Nemzetben megjelent kritikájára is, melyben Puzsér arról írt, hogy a Közös Ország Mozgalom „kizárólag női reprezentánsokkal” dolgozik majd, de a szóvivő most határozottan cáfolta ezt. „A mozgalmáraink és képviselőink esetében sincs megkötve, hogy csak nők vagy férfiak lehetnek. Szóvivőink között most csak nők vannak, de ez is változhat a jövőben” – közölte Mészár Anna.

Az interjúban a szóvivő egyébként cáfolta, hogy a mozgalom párttá akarna alakulni.