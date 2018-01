A Jobbikot tartják a fő kihívónak, a Fideszt utasítják el a legtöbben

Miközben a pártot választani tudó, biztos szavazók körében a Jobbik népszerűsége jócskán elmarad a Fideszétől, a választók abszolút többsége – 54 százaléka – Vona Gábor pártját tartja a nagyobbik kormánypárt legnagyobb kihívójának – derül ki az Iránytű Intézet decemberi közvélemény-kutatásából. Ennél jóval kevesebben, a választók mindössze 13 százaléka véli úgy, hogy a Fidesz kihívója a Botka László miniszterelnök-jelölt visszalépése után zuhanórepülésbe kezdett MSZP. A kutatás arra is rámutat, hogy a baloldal összefogásában már csak az MSZP szavazói bíznak.

A felmérésből kiderült: a választók relatív többsége – 45 százaléka – szerint a nagyobbik kormánypárt Vona Gábort tekinti kihívójának, de magas – 19 százalékos – a Demokratikus Koalíció elnökét, Gyurcsány Ferencet megjelölők aránya is. A felmérés azonban visszaigazolja a közvélekedést, miszerint hiányzik egy valódi kihívó. Az Iránytű Intézet mérése alapján megállapítható, a választók magasabb arányban tudtak kihívó pártot választani, mint miniszterelnök-jelöltet. Figyelemre méltó még, hogy ugyan a választói csoportok többsége szerint Vona Gábor a kormányfő kihívója, a biztosan nem szavazók között viszont Gyurcsány Ferenc az alkalmasabb személy. A DK elnökét kihívónak tekintők ugyanakkor felülreprezentáltak a DK és az MSZP szavazói között is. Az ellenzék erejének megítélésében viszont nincs nagyon lemaradva a baloldal. Ha ugyanis széles körű összefogást hoznának létre, a választók 40 százaléka egy baloldali pártokból álló szövetséget támogatna – ez 7 százalékkal kevesebb, mint ahányan a Jobbikra adnák szavazatukat, ha most vasárnap tartanák a választást (a kérdést megítélni nem tudók aránya 13 százalék volt).

A kutatásban rákérdeztek a választók másodlagos pártpreferenciájára is. Eszerint második választásként az LMP a legnépszerűbb (12 százalék), a Jobbik ettől némiképp elmaradva 9 százalékon áll e tekintetben. Érdemes azonban hozzátenni: a választók közel harmadának vagy nincs elsődlegesen támogatott pártja, vagy nem is szavazna, illetve 22 százalékuknak nincs másodlagos pártpreferenciája.

A legutasítottabb pártoknak egyébként továbbra is a kormánypártok (23 százalék) számítanak. Ebben a „versenyben” második a Jobbik (18 százalék), majd az MSZP következik 17 százalékkal.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.10.