A kaposvári „maffia” nyomában

Nő a feszültség egy hulladéklerakó kapcsán egy fideszes és egy Fidesz által támogatott polgármester között. Az egyik szereplő Szita Károly kaposvári városvezető, aki körül az év végére felgyorsultak az események, a közelmúltban két hír kapcsán is foglalkozott személyével a sajtó. A fideszes politikus karácsony előtt ugyanis végighaknizta a kormányközeli sajtót, hogy megpróbálja a közhangulatot olyan civil szervezetek ellen hergelni, amelyek egyébként tanodák működtetésével, ételosztással és felzárkóztató programok szervezésével foglalkoznak. Ezt az akcióját vélhetően nem tartotta annyira kellemetlennek, mint azt, amit egy szomszédos település Fidesz által támogatott vezetőjétől kapott.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Kaposmérő polgármestere ugyanis egy lakossági fórumon kaposvári hulladékmaffiáról beszélt, amelynek feje nem más, mint a város vezetője, tehát maga Szita Károly. Ezekre az állításokra érdemben nem reagált még a politikus, sőt, amikor kollégánk a napokban felvetette a témát, a válaszadást kerülve személyeskedni kezdett.

Lapunk ugyanis megpróbált utánajárni annak, hogy vajon miért nevezte maffiavezérnek egyik polgármestertársa Szita Károlyt. A történet 2010-ig nyúlik vissza, amikor a két település szerződést kötött egymással, mégpedig arról, hogy a Kaposváron keletkezett hulladékot öt éven keresztül Kaposmérőre szállíttatják, amiért a megyeszékhely természetesen egy előre meghatározott díjat köteles fizetni.

Kiemelendő, ha egy fia szemetet se vittek volna a telepre, akkor is fizetniük kellett volna a szerződés alapján, összesen 150 millió forintot. A megállapodás aláírása után azonban a kaposvári városvezetés meggondolta magát, hulladékot is elvétve szállítottak, pénzt is csak alig fizettek. Prukner Gábor, Kaposmérő polgármestere úgy gondolja egyértelmű szerződésszegés történt, ami miatt 114 millió forintos kártérítési per is zajlik Kaposvárral szemben. Megtudtuk azt is, hogy ezt megelőzte egy másik bírósági eljárás a két település között, a megyeszékhely ugyanis megpróbálta kimondatni a koncessziós szerződés érvénytelenségét, ám ezt a pert Kaposvár 2017 tavaszán jogerősen is elvesztette.

A nézeteltérés kialakulásában fontos szerepet játszott, hogy Kaposváron öt évtizedes használat után megtelt a városi szemétlerakó. A város ezért új hulladéktelep és -feldolgozó kialakítására, illetve a régi kibővítésére pályázatot nyújtott be az Európai Unióhoz. A beruházás költségét 5,7 milliárd forintra számolták ki, a 2011-ben nyertes pályázat támogatását pedig folyósították is Brüsszelből (amely Szita szerint együttműködik Soros Györggyel, hogy Európát elárasszák a migránsok).

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Azonban Kaposvár és további öt környező település kisebb gondba került, hogy hol helyezhetik el a szemetet a kaposvári telep újranyitásáig, ezért is állapodtak meg Kaposmérővel. Ahogy az lenni szokott Magyarországon, a kaposvári városvezetés sajnálatos módon alulbecsülte a költségeket. Kiderült, hogy nem tudtak kijönni 5,7 milliárdból, az átadás 2015. októberi időpontjáig 6,3 milliárd forintra nőt a beruházás költsége.

Információink szerint azonban mással is lehetnek gondok. Az új hulladéktelep beruházásának egyes elemei – magasnak számító – 86 és 92 százalékos uniós támogatással valósultak meg. Ennek kapcsán felvetődik a kérdés, hogy az Európai Unió – illetve az elbírálást végző Nemzeti Fejlesztési Intézet – tisztában volt-e azzal, hogy Kaposvár 25 kilométeres körzetében volt kommunálishulladék-lerakási lehetőség, pont az említett Kaposmérőn.

A történtek kapcsán kedden megkerestük Szita Károly polgármestert, aki ahhoz képest, hogy a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás vezetője is, eleinte nem nagyon tudott választ adni kérdéseinkre. Meglepettséget mutatott, amikor a kártérítési perről kérdeztük, ám ahogy a beszélgetés átterelődött az uniós forrásból épült lerakóra, hirtelen tájékozottabb benyomást keltett. – Nem emlékszem pontosan, de biztosan már 2015 előtt is vittük a hulladékot a kaposvári kibővített lerakóba – mondta Szita. Kifejtette, természetes, hogy inkább a városi lerakót használják mint a szerinte háromszor drágább megoldást kínáló kaposmérőit.

Amikor arról kérdeztük volna, hogy akkor miért érezték szükségét egy fizetési kötelezettséggel járó szerződés aláírásának Kaposmérővel, valamint hogyan szállíthatták az elvileg még nem átadott kaposvári lerakóba a szemetet, a polgármester – személyeskedő hangnemű kommentárral – kitért a válaszadás elől. Prukner Gábor azzal kommentálta Szita háromszoros árról elhangzott szavait, hogy a szerződéses árat lényegében a kaposváriak szabták meg.

Kaposvár egyébként különösen környezettudatos hulladékgazdálkodást igyekszik folytatni. Emlékezetes a kaposvári Csiky Gergely Színház átépítéséből keletkezett bontási hulladék esete. A beruházás kivitelezője a Mészáros Lőrinc érdekeltségében álló ZÁÉV Zrt., amely egyik alvállalkozóját bízta meg a törmelék elszállításával. A több mint hétszáz köbméter hulladékot viszont nem a kaposvári lerakóba, hanem a Kaposmérő közigazgatási területéhez tartozó kaposújlaki erdőterületen rakták le – írta júliusban a Kapos-T. Mindezért mindössze kétszázezer forint bírságot szabott ki a Kaposvári Kormányhivatal.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.21.