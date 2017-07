A KDNP ifjúsági szervezete rendkívüli ülésen vonatná vissza Soros díszpolgári címét

Visszavonatná a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) ifjúsági szervezete, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) Soros György magyar származású üzletember budapesti díszpolgári címét.

A szervezet közleményben kéri a Fővárosi Közgyűlést, hogy még most a nyáron, rendkívüli közgyűlés keretében vonja vissza Soros György díszpolgári címét, vagy tegye semmissé az azt megítélő határozatot.

Szerintük a korlátlan betelepítést átláthatatlan finanszírozású, magukat civilnek mondó szervezetekkel segítő milliárdos nem érdemli meg a díszpolgári címet, Magyarország erősödéséhez és megvédéséhez semmilyen módon nem járult hozzá, Budapest nem lehet hálás neki. Azt is írják, hogy a balliberális oldal Demszky Gábor vezetésével emelte piedesztálra a pénzügyi spekulánst, ma Botka László szolgálja hűségesen. A baloldal most is Soros György tenyeréből eszik, aki épp Európa és Magyarország tönkretételén fáradozik.

Korábban a 444.hu írta meg, hogy egy 2002 döntés értelmében a főváros díszpolgári címet adományozott Soros Györgynek. A lap szerint ennek kézzelfogható előnye a morális elismerésen felül még annyi, hogy az illető halála után ingyen díszsírhelyet kap a fővárostól.