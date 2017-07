A Klebelsberg Központ szerint minden rendben az igazgatói kinevezésekkel

Valótlanok és kártékonyak azok a sajtóban megjelent találgatások, amelyek szerint politikai alapon születtek meg az intézményvezetői pályázatokról hozott döntések – közölte szerdán a közoktatási intézményeket fenntartó Klebelsberg Központ. Az állami intézményfenntartó szerint a minisztérium „szakszerű, megalapozott és jogszerű döntéseket hozott”.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A közlemény előzménye, hogy a közelmúltban országszerte több iskolában is felháborodást váltott ki, hogy nem a helyi tantestületek és a közösség által támogatott intézményvezető-jelöltek kinevezésére bólintott rá az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Vitatott döntésre volt példa egyebek közt Algyőn, Makón, Keszthelyen, de a fővárosban is. Mendrey László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke szerint a kormány „egyfajta komisszárrendszert igyekszik kiépíteni”.

Az MSZP is tiltakozott, miután a szocialista vezetésű XII. kerületben is egy olyan igazgatót neveztek ki a Dózsa György úti Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola élére, akit az önkormányzat képviselő-testülete – a három fideszes képviselő kivételével –, a nevelőtestület és az iskola alkalmazotti közössége is alkalmatlannak talált. Az új igazgató ellenben korábban a Fidesz színeiben volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újkenéz polgármestere.

Algyőn szerdán tüntettek is a Fehér Ignác Általános Iskola frissen kinevezett igazgatója ellen. Szakmailag alkalmatlannak tartják a szülők és a tanárok az algyői Fehér Ignác Általános Iskola néhány hete kinevezett igazgatóját. Az új intézményvezető pályázatát többszöri próbálkozása után ezúttal megfelelőnek ítélte a humántárca, miután frissen megszerezte az ehhez szükséges vezetői képesítést. A frissen kinevezett igazgatót annak ellenére bízták meg, hogy többször alkalmatlannak találták szakmailag, és osztályfőnökként sem voltak megelégedve munkájával a szülők.

A Klebelsberg Központ szerint viszont szó sincs politikai döntésekről, a tárca a döntési folyamat során „minden körülményt, köztük a véleményezésre jogosultak javaslatait, a benyújtott pályázatokat, valamint a szakmai szempontokat mérlegelve, és az intézmények jövőjét szem előtt tartva hozta meg a döntéseit”. Az intézményfenntartó szerint

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes