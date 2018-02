A kopasznak megtiltatni nem lehet: ismét radikálisok ünnepeltek a Várban

Korábban Orbán Viktor is tiltakozott a neonácinak minősített rendezvény ellen, ennek ellenére idén is kopaszok és egyenruhás szélsőségesek gyűltek össze a budavári Kapisztrán téren, hogy megünnepeljék a kitörés, más néven becsület napját – írja a Népszava. A lap helyszíni beszámolója szerint szombat délután a legkülönbözőbb szélsőjobboldali – közöttük bőrfejű – szervezetek zászlói mögött, alakzatban sorakoztak a résztvevők. Nagyjából ötszázan voltak, közöttük lengyelek és németek is.

„Megkezdjük a megemlékezést, senki ne mászkáljon!” – hangzott el az eligazítás. Felvezetésként a szónok elmondta, hogy azoknak állítanak emléket, akik életüket áldozták a „vörös mocsok” elleni harcban. A felszólaló szerint – mint egykor Budapest – ma Európa áll ostrom alatt. Úgy vélekedett, rájuk vár a feladat, hogy visszaverjék a „hódítókat”. Majd bejelentette, hogy ki fognak törni az „új világrend hódító karmai közül”.

A résztvevőket előre figyelmeztették: nem viselhetnek tiltott önkényuralmi jelképeket, nyilaskeresztet, horogkeresztet, SS-jelképeket. „A rendezők ha ilyet tapasztalnak, el fogják takartatni, amennyiben pedig ellenállásba ütköznek, abban az esetben az illetőt el fogják távolítani a rendezvény területéről” – közölték a szervezők az öltözködési és viselkedési irányelveket ismertető felhívásukban.

A radikális és a szélsőjobboldal minden év februárjában megemlékezik arról, hogy 1945-ben – óriási veszteséget szenvedve – a német és magyar csapatok megpróbáltak kitörni a szovjet ostromgyűrűbe zárt budai Várból.

Az összejövetel helyszíne előző évben a Városmajor volt, idén újra a Várban lévő Kapisztrán tér. Tavaly nem sokkal a becsület napja után találkozott Orbán Viktor kormányfő és Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke. A megbeszélés után Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője arról számolt be, hogy szóba került a „neonáci rendezvény” is, amelyet a Mazsihisz elnöke elfogadhatatlannak minősített. A felek Havasi Bertalan szerint megállapodtak abban, hogy „a Belügyminisztérium megtalálja a törvényes megoldást az ilyen események megakadályozására”.

Hegyi Szabolcs, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) munkatársa a Népszavának nyilatkozva akkor is hangsúlyozta, hogy bár a neonáci, fajvédő rendezvények érthető felháborodást keltenek a társadalomban, a törvények értelmében nincs mód a betiltásukra. Még akkor sem, ha régebben azért akadt rá példa. Más az erkölcs, más a jog – húzta alá. Hozzátette: a párizsi békeszerződések szerint Magyarországon nem működhetnének neonáci, újnyilas szervezetek, ezzel azonban nem a rendőrségnek, hanem az ügyészségnek lenne dolga.