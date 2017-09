A kormánypárti sajtó berezelt néhány gimnazistától

Egész pályás letámadást indított csütörtökön a kormánypárti sajtó a Független Diákparlament ellen, és leleplezőnek szánt cikkekben írják meg, hogy a diákszervezet a Soros-hálózat megbízásával kormányellenes tüntetésre készül.

A riadóláncot csütörtök reggel a Magyar Idők indította, honlapjukon pártállami időket idéző hangvételű cikkben reggel írtak arról hogy „a baloldali radikálisok befolyása alatt álló szervezet péntek délutánra hívta legmegbízhatóbb híveit Soros György magánegyeteme, a Central-European University (CEU) elé, ahonnan a tüntetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma elé vonulnának. Ott, a Pink Floyd után szabadon, cipős dobozokból falat készülnek emelni, amely mellett gitáros kísérlettel elénekelnék a kultikus rockegyüttes Another Brick in the Wall című számát – politikailag aktualizált szöveggel” – számol be a várható eseményekről a Magyar Idők.

A tüntetők egyébként azért vonulnak az EMMI elé, hogy bemutassák néhány javaslatukat, amiket a minisztérium korábban válasz nélkül hagyott.

A lap – kapcsolódási pontok, bizonyítékok felmutatása nélkül – azt is hangsúlyozza, hogy független diákparlamenterek egyik szellemi mentora, Schilling Árpád „a Soros-hálózat által tízmilliókkal kitömött Krétakör alapítója, aki az utóbbi időben trágár és erőszakra buzdító kijelentéseivel hívta fel magára a figyelmet”. A Magyar Idők ezzel gyakorlatilag tovább viszi a Németh Szilárd által csütörtökön felemelt szálat – a Fidesz alelnöke ugyanis egy nemzetbiztonsági bizottsági ülés után nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte Schillinget, és Vágó Gábor, Gulyás Márton ellenzéki aktivistákat, ezzel ráadásul minősített adatokat szivárogtathatott ki.

Az (ellen)forradalmi hevületet a 888.hu is átvette: arról írnak, hogy megkezdődött a forró ősz, Soros György riadót fújt, pénteken indul a rendbontás – aztán két bekezdésen belül leleplezik magukat és a diákparlament tervét, és beszámolnak a cipős doboz akcióról.

Sőt, a cikk szerzője Oláh Gellért tovább megy a mítoszrombolásban: pár sorral lejjebb már pattanásos, fontoskodó tiniknek nevezi a szervezőket, akik nem reprezentálnak senkit.

Így aztán tényleg nehéz eldönteni, hogy most Soros György arctalan rohamosztagosaitól kell tartanunk, vagy csak egy amatőr diákmegmozdulás várható Budapesten, az Arany János utcában.