A kormánypártok nélkül félórás volt a parlamenti ülés

Korábbi ígéretének megfelelően nem vett részt a mára összehívott, ellenzéki kezdeményezésű rendkívüli parlamenti ülésen sem a Fidesz, sem a KDNP. A kormánypártok padsoraiban egyedül Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője ült, de a kormány részéről is mindössze Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára volt bent az ülésteremben. Más kormánypárti honatyát nem lehetett látni, ahogyan egyetlen minisztert sem. Az ellenzéki képviselők így hiába jelentek meg jelentős létszámmal, a többséget adó kormánypárti honatyák hiánya azt jelentette, hogy a parlament nem volt határozatképes. Az MSZP, az LMP és a Jobbik politikusának napirend előtti felszólalásai után már a napirendet sem tudták elfogadni, így az egy órakor kezdődött ülést fél kettő körül már be is rekesztették.

A rendes őszi ülésszak előtt néhány héttel összehívott rendkívüli ülést az MSZP kezdeményezte, a tervük az lett volna, hogy a lex CEU néven ismertté vált felsőoktatási törvénymódosítást hatályon kívül helyezzék. Támogatta az ötletet az LMP is, de ők egyúttal azt is szerették volna, ha azonnal elrendelik a kilakoltatási moratóriumot. Miután összegyűlt a szükséges aláírásszám, Kövér László házelnök nem tehetett mást, mint kiírta a parlamenti ülést.

Tóth Bertalan, a szocialisták frakcióvezetője kihasználva a lehetőséget, hogy legalább napirend előtt felszólalhatott, arról beszélt, hogy a kormánypártok bebizonyították, nem érdekli őket Magyarország jövője. Hiszen – mint mondta – a saját pitiáner, bosszúvezérelt ügyükben össze tudtak hívni rendkívüli ülést – még a plakáttörvény elfogadásáért nyár elején –, ám a valódi problémák elől elmenekülnek. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára már első mondatában Soros Györggyel jött. Szerinte ugyanis a milliárdos számára fontos ügyekben az ellenzéki pártok még nyáron is összehívatják a parlamentet.

Hadházy Ákos, az LMP társelnöke az általuk felvetett témáról, a kilakoltatás szélén álló devizahitelesekről beszélt. Azt mondta, hogy idén el fogja érni a 10 ezret a végrehajtások száma, csak szeptemberben 1600 fog indulni. Nekik szerettek volna segíteni, de a kormánypártok – megfogalmazása szerint – nem tudtak velük szembenézni. Egyetlen bent lévő államtitkárként erre is Dömötör Csaba válaszolt, aki elismerte, hogy sok még a teendő, de egyből azzal jött, hogy az ellenzéki pártok nem segítenek a devizahiteleseken. A devizahitelezés fő felelősének az MSZP-t nevezte, majd azt fejtette ki, hogy az LMP éppen velük működik együtt, amikor a mostani rendkívüli ülést összehívatta.

A jobbikos Z. Kárpát Dániel ezután az évszázad pénzügyi átverésének nevezte a devizahitelesek megmentését, illetve arra várt választ, hogy az érintetteknek az évekkel ezelőtt 160-165 forinton felvett hitelüket miért szinte piaci árfolyamon, 250 forint felett kell visszafizetni. – Százmilliárdokat húztak le magyar emberekről – mondta. Dömötör Csaba érdemi válasz nélkül ismét csak arról beszélt, hogy a baloldal engedett teret korábban a devizahitelezésnek, és a Jobbik is a válság előidézőivel működik most együtt. Az államtitkár azt is felhozta, hogy a Jobbik képviselői korábban nem szavazták meg a devizahiteleseket megmentő törvényeket, amit tehát most tesznek, az képmutatás. Gyorsan áttérve másra, korábbi jobbikos felszólalásokat hozott elő, például Vona Gábor pártelnök Facebook-posztját a nyugdíjasokról.

A rendkívüli üléssel egy időben a Parlament előtt devizahitelesek tüntettek.