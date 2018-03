Lázár: A kötvényes bűnözőkről kérdezzék a rendőrséget

2000 Soros-aktivistát emlegetett Lázár János, aki belengette az alkotmányellenes Stop Soros-törvény elfogadását is

Lázár János és Kovács Zoltán kormányszóvivő a korábbi kormányülés miatt több mint háromnegyed órás késéssel érkezett a helyszínre, ahol csak villám kormányinfót ígértek. Lázár a kormányülésről elmondta, Orbán Viktor beszámolót tartott az Európai Tanács ülésén elhangzottakról; Orbán az ET ülésén rossznak minősítette a bolgár elnökség felvetését, ami - Orbán szerint – bevándorlók szétosztási mechanizmusát módosítaná. Mi viszont nem fogadunk el semmilyen betelepítést, kvótát - hangsúlyozta Lázár.

A kancelláriaminiszter szerint jelenleg is zajlik az ENSZ migrációs ülése Brüsszelben, arról, hogy a témában tudnak közös álláspontot kialakítani a migrációs helyzet kérdésében – mint mondta, Magyarország elfogadhatatlan és egészségtelen folyamat tartja a migrációt, amit semmilyen formában nem támogatnak. Magyarország addig nem fog csatlakozni az ENSZ-hez, amíg 12 pontos javaslatcsomagját el nem fogadják a témában, mondta Lázár János. Az Szkripal-botrány miatt kiutasított orosz diplomatákról szólva, a kancelláriaminiszter hangsúlyozta: a kormány a NATO-szövetségesek kérésére történt, de a magyar területről kiutasított orosz diplomata személyéről nem beszélhet, hiszen ez nemzetbiztonságilag érzékeny ügy.

Lázár nem hagyhatta ki a Soros-ügyet: mint mondta, az országban 2000 olyan aktivista dolgozik, akiket Soros György pénzel, és akiknek célja, hogy beleavatkozzanak a magyar politikai-társadalmi folyamatokba, és ezzel elősegítsék a bevándorlást.

Lázár János szerint Brüsszelben ennél kevesebben dolgoznak Soros megbízásából, de a Nyílt Társadalmak Alapítvány közel 100 helyi munkatársa ott is be akar avatkozni az Európai Bizottság munkájába.

A miniszter szerint ezért mindenképpen szükség lesz a Stop Soros-törvényjavaslat elfogadására (utóbbi egyébként nyíltan alaptörvény-ellenes tételeket tartalmaz, például a magyar állampolgároknak az ország területéről tervezett kiutasítását is).

Lázár János szerint az utóbbi évekkel négy százalékkal csökkent a munkanélküliség, és megvalósulhat a 2018-ig tervezett egymillió új munkahely is. Mint mondta, folyamatosan csökken a közmunkás-munkahelyek, és egyre nő a betöltött piaci állások száma - jelenleg 70 ezer üres munkahely van országszerte, és 300 ezer fő még bevezethető a munkaerő-piacra.

A béremelések Lázár szerint idén is folytatódtak: példaként egy makói kandallógyárat hozott fel, ahol a fizikai munkások bérét 20 százalékkal, a szellemi munkásokét 10 százalékkal emelhetik, hogy itthon tartsák a munkaerőt.

A kormányinfón elhangzottak a kampányjellegű téli rezsicsökkentés elemei is: a 12 ezer forintos rezsi jóváírást Lázár a februári-márciusi nagy hideggel magyarázta: szerinte 300-400 ezer háztartáshoz juttatták el a kedvezményt. A magyar települések 10 százalékában (300 kis faluban) ugyan nincs gáz vagy távfűtés, de vizsgálják, hogyan lehet segíteni az itt élőknek is - mondta Lázár, emlékeztetve a korábbi szociális tűzifa-program nyújtotta támogatásra is.

Lázár szerint a Szevi-Ép vállalat csődje miatt 106 károsultat azonosítottak, és nekik 600 millió forintot fizettek ki. Igaz, az ügyekben eddig még első fokú bírósági ítélet sem született, de Lázár már most a szegedi városvezetés felelősségét firtatta a Szevi-Ép bedőlése miatt.

A Bazilikáig, és ne tovább

A kancelláriaminiszter elmondta, döntöttek a magas házak maximális méretéről: ez legfeljebb 65 méter lehet Magyarország egész közigazgatási területén, és a határozat vonatkozik a jelenleg építés vagy tervezési fázis alatt álló épületekre is. "Nem kell magasabb épület a Bazilikánál Pesten" - mondta Lázár János, aki szerint 3 magas ház-terv is veszélyeztetné jelenleg a fővárosi látképet. Azt is hozzátette, hogy a határozat miatt károsultnak számító beruházásokat kártalanítják.

Az Origo elsőként kérdezhetett - és arról kérdezett, hogy le kellene mondania Ózd durva beszéden kapott polgármesterének. Lázár méltatlan viselkedésnek nevezte Janiczák Dávid titkárnőjéhez intézett durva szavait.

Szőke nem mond igazat?

A Hír TV a Kubatov-körből ismert Szőke becenevű erőember vallomásairól kérdezte Lázárt; a kancelláriaminiszter szerint hazugság, hogy a kormány bármilyen törvénytelenség elkövetésére uszította volna a korábban gyilkosság miatt elítélt Fradi-közönségkoordinátort.

A Direkt36 által feltárt újabb letelepedési kötvény-botrány - magyar kötvényeket vásároló közel-keleti gyanúsítottak – kapcsán Lázár úgy válaszolt: minden letelepedési kötvény-jegyzőt átvilágítottak a magyar hatóságok, és ők kell vállalják az átvilágítások iránti felelősséget - magyarán, a rendőrség a TEK és az Alkotmányvédelmi Hivatal dolga, hogy ne jussanak át a szűrőn. Lázár mintegy revansként hozzátette: a cikk mögött álló körök védték a röszkei határbontókat is.

A miniszter ugyanakkor azt is megjegyezte:

„Nagy baj lenne, ha Lázár János vagy Orbán Viktor döntené el, hogy ki jelent nemzetbiztonsági kockázatot”

- ez azért is furcsa, mert Lázár maga is egy hírszerző szolgálat, az Információs Hivatal vezetője.

Lázár szerint meg kell várni a hatósági választ a feltárt ügyekben, vagyis ő maga nem akart állást foglalni a témában. Az új, migrációellenes plakát – a menekültek kígyózó sorára helyezett STOP-tábla – kapcsán pedig Lázár János azt mondta: ez nem gyűlöletet kelt, hanem a valóságot festi le. Mindenki maga döntse el, hogy minek hisz, a választóknak nem hírekből, hanem saját tapasztalati alapján kell döntenie, mondta Lázár János, aki szerint a valóság is relatív.

Lázár gratulált Bécsnek

Az Index arról kérdezte Lázárt, mit szól ahhoz, hogy egy felmérés szerint Bécs lett a világ legélhetőbb városa; emlékezetes, Lázár Facebook-videójában korábban apokaliptikus víziót mutatott be az osztrák fővárosról. A miniszter gratulált a felméréshez, de szerinte az általa meglátogatott bécsi városrészben már nem élnek bécsiek, és a felmérés nem is ott készült.

A nemzetbiztonsági bizottság Fidesz által blokkolt működéséről is kérdezték Lázár Jánost, de ő – érintettsége miatt – csak annyit mondott, hogy sajnálja az ott kialakult körülményeket.

