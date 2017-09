A Kúria elé kerül az euró-népszavazás ügye

A Kúriához fordul felülvizsgálatért a Polgári Világ Pártja elnöke, miután a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) nem hitelesítette az euró bevezetéséről szóló népszavazási kezdeményezést – közölte a Hír TV.

„A rendelkezésre álló határidőn belül felülvizsgálati kérelmet fogunk benyújtani a Kúriához, hogy változtassa meg az NVB döntését, és népszavazhassunk az euró előszobáját illetően” – fogalmazott Keresztény Zoltán. Hozzátette: folytatják az euró bevezetéséért indított mozgalmukat, és ehhez újabb támogatókat is megnyernének, hogy így gyakoroljanak nyomást a döntéshozókra.

Mi is hírt adtunk arról, hogy kedden az NVB két, az euró bevezetésére irányuló népszavazási kérdés hitelesítéséről is tárgyalt, mindkettőt Keresztény Zoltán, a Polgári Világ Pártja elnöke nyújtotta be magánszemélyként.

A kérdések így szóltak:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvény megalkotásával kötelezze arra a kormányt, hogy Magyarország az euróövezethez való csatlakozása érdekében hivatalosan kérje felvételét az európai átváltási árfolyam-mechanizmus (ERM II.) rendszerébe?”

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az euróövezethez való csatlakozása érdekében hivatalosan kérje felvételét az európai átváltási árfolyam-mechanizmus (ERM II.) rendszerébe?”

Az NVB többsége az első kérdés hitelesítését arra hivatkozva tagadta meg, hogy a kérdés nem az Országgyűlés, hanem a kormány és a Magyar Nemzeti Bank hatáskörébe tartozik. Emellett az alaptörvény módosítására irányul, amely rögzíti, hogy Magyarország hivatalos pénzneme a forint, így tiltott tárgykört érint. Az NVB szerint mindezeken túl megtévesztő is, mert a választópolgárokban azt a téves látszatot keltheti, hogy az euró bevezetéséről döntenek, miközben elfedi a tényt, hogy a közös valuta bevezetéséhez további konvergenciakritériumokat is teljesíteni kell.

A másik kérdés esetében az NVB többsége lényegében ugyancsak a korábbi kérdésnél felhozott érvek alapján tagadta meg a hitelesítést.

A határozatok ellen Litresits András, az MSZP delegáltja szavazott, mert nem értett egyet azzal a hivatkozással, hogy a kormány hatáskörébe tartozó kérdésben ne lehetne népszavazást tartani.

„Ez egy hosszú folyamat, és ha Magyarország az Európai Unióról való csatlakozásáról tudott népszavazást tartani, akkor furcsa érzésem van, hogy az euróövezethez való csatlakozásról ne lehetne népszavazást tartani, és az EU-hoz való csatlakozás sem úgy volt, hogy egy iratot kellett aláírni, hogy Magyarország belépett, az is egy folyamat volt” – mutatott rá.