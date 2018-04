A legbefolyásosabb magyar nők közé került Orbán Ráhel

Ismét összeállította a legbefolyásosabb magyar nők listáját a Forbes magazin.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A lap kiemeli: talán ez a legszubjektívebb listájuk. Bár legnagyobb jelentőségük itt is a számoknak volt (például, hogy mekkora büdzséért és létszámért felel az adott vezető), és fontos volt, hogy az elmúlt egy évben a korábbiakhoz képest hogyan változott mindez, milyen eredményeket ért el, merre ível a karrierje vagy az általa vezetett cég, intézmény pályája, fontos volt az is, hogy mekkora a felhajtás egy-egy személy körül. Azt is figyelembe vették, milyen eléréssel rendelkezik az informális szakmai és női körökben, a LinkedInen és más webkettes felületeken; vállal-e közéleti szerepet, vállal-e kockázatot és pluszmunkát azért, hogy a környezetét is fejlessze, kiáll-e fontos társadalmi ügyekért, akár a cége nevében.

Az 50 fős listából idén is 20-at az üzleti élet szereplői adnak, 10-10 nő pedig a közélet, a kultúra és a média terepén dolgozik.

A Forbes azt írja: