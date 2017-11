A Magyar Idők szerint tartogathat valamit Simicska Lajos Orbán Viktor ellen

A Magyar Idők szombati vezércikke szerint nyerésre állnak a Magyar Nemzettel szemben. Kijelentésüket a G-naphoz, illetve annak harmadik évfordulójához kötik. Utólagos magyarázatot fűznek ahhoz, miért is távoztak Simicska Lajos médiabirodalmából. Szerintük nem Orbán Viktor szolgálata volt a céljuk, ahogy az állami hirdetések milliárdjai vagy az egyoldalú kommunikációs hadjárat szolgálata sem.

A cikk a jövőt is feszegeti, mondván, valamit tartogathat Simicska Lajos Orbán Viktor ellenében: „Ki tudja, milyen aljas lejárató történeteket tákol össze a dölyfös sértettségtől eltorzult lelkület valamikori barátjáról. Állítólag kettőt is. Az oligarcha talpnyalói legalábbis ezzel próbálják vigasztalni az egyre inkább elbizonytalanodó, megkeseredett munkatársakat a médiabirodalmon belül, ettől várják a G-nap harmadik évfordulóján a nagy februári földcsuszamlást a politikában”.

Az egyik támadás szerintük a külföldi bankszámlára vonatkozhat, mely kapcsán Vona Gábor is azt állította, hogy közelebbről meg nem nevezett emberek Gyurcsány Ferencen kívül őt is megkeresték, hogy eladjanak olyan papírokat, amelyek bizonyíthatják, hogy Orbán külföldön tartja a pénzét. Vagyis a jelen magyar politika egyik legnagyobb fordulópontjaként állítják be azt a kérdést, hogy mit tartogathat Simicska Lajos Orbán Viktor ellen. Öt hónappal a választások előtt a lap tehát ezzel a média belügyeit is részletező, erősen támadó hangú vezércikkel állt elő, amely lépésükről ők maguk is belátják, hogy az a legkevésbé sem elegáns.