A megyés püspök is beszállt a hódmezővásárhelyi kampányba

Új római katolikus templom épül Hódmezővásárhelyen, a Kertvárosban – jelentette be az MTI tudósítása szerint Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök kedden az alföldi városban.

A templom építéséről szóló tervek bemutatását a jelek szerint nem véletlenül időzítették az időközi polgármester-választás hajrájára. A sajtótájékoztatón ugyanis jelen volt a fideszes Hegedűs Zoltán alpolgármester is, aki megmérkőzik vasárnap. Legnagyobb riválisa a kormányközeli média és a Fidesz által támadott függetlenként induló Márki-Zay Péter lesz. Az ellenzék támogatását élvező jelölt azonban hiába hívta ki élő vitára a fideszes aspiránst, Hegedűs nem akar vitát. A fideszes induló ezt azzal indokolta, hogy nem vitázik hazug emberrel, aki gyűlöletet szít a városban.

Kiss-Rigó László püspök a terveket bemutató sajtótájékoztatón elmondta, az egyházmegye néhány éve vette át fenntartóként a városrész iskoláját. Az intézmény diákjainak és tanárainak kívánsága volt, hogy legyen olyan tér, ahol az egész közösség elfér. Az új épület befelé az iskola kápolnájaként, kifelé a városrész templomaként működik, ahol egy vasárnapi misén a környék katolikus hívei is elférnek. A 400 millió forintból épülő templom kiviteli tervei hamarosan elkészülnek, ezt követően kezdődhet el a kivitelezés.

Azt már csak remélni lehet, hogy a felépülő új templom plébánosa nem használja fel politikai célokra az egyházi intézményt, mint ahogy azt Németh László tette január közepén. Németh a Fidesz mellett, Márki-Zay ellenében mondta el kampánybeszédét.

A jelek szerint jó lehet most Hódmezővásárhelyen élni. Legalábbis, ha nyugdíjas is az ember. Lázár János és Hegedűs Zoltán ugyanis közösen jelentette be, hogy 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt adnak a nyugdíjasoknak. Ennek 11 ezer ember örülhet a Csongrád megyei településen, a küldeményt még a polgármester-választás előtt kipostázzák. Lázár János az utalványküldözgetésről elmondta, hogy mivel a településen átlagosan 100-105 ezer forint a nyugdíj összege, senki se sajnálja azt 10 ezer forintot az érintettektől.

Lázár azt kéri: mindenki tartsa vissza magát, és ne sértse meg a hódmezővásárhelyi nyugdíjasokat azzal, hogy azt állítja, a 10 ezer forintos utalvánnyal szavazatot lehet tőlük venni.