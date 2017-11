A MIÉP váratlanul leleplezte a Fideszt

Amikor Csurka István, a Magyar Igazság és Élet Pártjának alapítója és elnöke 1997-ben azt mondta, „minden Tiszaeszláron kezdődött, és onnan is fog folytatódni”, még nem sejthette, hogy halála után öt évvel épp a tiszaeszlári polgármester fogja vezetni a pártot. Igaz, a MIÉP első elnökének még megadatott, hogy tízezrek előtt szónokoljon a Hősök terén, ám utódjának, Nagy Tibornak már csak mintegy húsz nyugdíjas szempár és legalább nyolc kamera jutott egy XVI. kerületi hotel alagsorában.

A felvételek minden bizonnyal saját használatra készültek, mivel a sajtó képviselői nem tolongtak a rendezvényen. Nagy Tibor azonban később tisztázza a helyzetet: a médiumok azért nem jöttek el a sajtótájékoztatóra, „mert ki van adva, hogy ne jöjjenek, hogy hallgassák el”, hogy mi történik a párt háza táján. De ez már nem is meglepő, hiszen mindig is negligálták a MIÉP-et, és most is azt teszik – emlékeztet a párt vezetője.

Bármily különös, a budapesti helyszín a párt egyik kampányállomása, hiszen öt hónappal a választás előtt már gőzerővel készül a megméretésre a most alig mérhető, egykor szebb napokat látott nemzeti párt. Habár a fejtágítón jobbára az idősebb korosztály képviselteti magát, Nagy Tibor megnyugtat, hogy szép számmal van jelen a fiatalság a párt életében. Mint mondja, új ifjúsági tagozat alakult, sok főiskolás és egyetemista csatlakozott a MIÉP-hez, de most aki tud, dolgozik vagy tanul ebben a délelőtti időpontban.

Miközben Nagy Tibor és Deli Károly alelnök a párt budapesti és Pest megyei tagjaival vitatja meg az ország gondjait, egy másik helyiségben interjúk készülnek a jelenlévőkkel, hogy mindenki véleménye meghallgattassék, és a használható javaslatokat beültessék a párt programjába.

Nem titok, hogy a MIÉP soraiban a kormányfő legfőbb kritikusait találjuk, így az ott töltött másfél óránk alatt a hallgatóságtól bírálatok özöne érkezik Nagy Tibor felé, és ő is megoszt néhányat közönségével: hogy az Orbán-kabinet félrevezeti az embereket, a miniszterelnök „önkényuralmi rendszere” ellenségeket gyárt, hogy megtévessze azokat az embereket, akik valóban jobbá tennék ezt a nemzetet. A MIÉP szerint a kormány mindig azon töri a fejét, hogyan lehetne egy hazugságot eladni. Ráadásul Nagy szerint komédia, ami az országban zajlik – persze a hallgatóság egyöntetűen bólogat.

Ám a fent felsorolt kormánykritikák labdába sem rúgnak azzal a konteógyanús érveléssel, amelyet a MIÉP elnöke sajtótájékoztatóján osztott meg hallgatóságával.

Nagy Tibor szerdán délben ugyanis leleplezte a Fideszt. Bármennyire is meglepően hangzik, a pártelnök őszintén hisz felvetésében, amit meghallva sokan a fejükhöz kapnak.

A párt vezetője szerint hazánkat ugyanis már nemcsak a New York–Tel-Aviv-, hanem a Peking–Budapest-tengely is sújtja. Nagy Tibor úgy véli, a Budapest–Belgrád-vasútvonal álcája mögött valójában a kínaiak millióinak letelepítéséről kötött titkos egyezményt a kormány a kínai delegációval az elmúlt napokban. Az összeesküvés-elméletben hívők minden bizonnyal már meg sem hökkennek az érvelés folytatásán: a MIÉP elnöke szerint a beköltöző és magyar állampolgárságot nyerő kínaiaktól Orbán Viktor szavazatokat vár. Ráadásul Kína akár még menedéket is jelenthet a magyar miniszterelnöknek, amennyiben elszámoltatják, mivel, mint Nagy mondja, a jelenlegi politikai és gazdasági elitnek szüksége van egy olyan országra, amelynek nincs kiadatási egyezménye az Európai Unióval, és ezek egyike épp Kína. Nagy szerint az ázsiai ország azért is szóba jöhet, hogy legyen hová kimenekíteni az Orbán-vagyont. A MIÉP-elnök ráadásul kínai ügynököket is vizionált, akik hazánkból működve becserkészhetik legfőbb célországaikat, és ezzel Kína világuralomra törhet.

A sajtótájékoztató valóságtól elrugaszkodott elemei után azt gondolnánk, hogy visszacsöppenünk a realitások talajára, ám Nagy Tibor lapunknak adott interjújában meglepetésünkre arról beszél, hogy a 2018-as országgyűlési választáson mind a 106 egyéni körzetben szeretnének jelöltet állítani, melyek egy részében már meg is vannak az aspiránsok. A pártelnök azonban megjegyzi, nem a pénzért csinálják, hanem azért, hogy az országot kivezessék abból az óriási kátyúból, amelyben van. A kampányfinanszírozás szigorításáról azt mondja, a Fidesz célja ezzel az, hogy nagyon sok kis párt induljon, hogy minél jobban osztódjon a kormánypárttal szemben állók tábora.

A MIÉP ugyan elképzelhetőnek tartja, de nem gondolkodtak azon, hogy együttműködjön más párttal, olyan szövetségre viszont senkivel sem lépnének, amelyben a párt elveszítené az arculatát.

Végül Orbán Viktor fő ellenségéről, a magyar származású amerikai milliárdosról is lerántja a leplet Nagy Tibor. A pártelnök szerint Soros György Orbán Viktor tanítómestere. Azt ugyan a MIÉP elnöke nem tudja biztosan, hogy összejárnak-e kártyázni, de abban, hogy nincs akkora szakadék közöttük, mint amit előadnak, teljesen biztos.