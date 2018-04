A Momentum plakátvadászatot hirdet a Kúria döntése után

Elítélte a Fideszt a Kúria, mivel a kormányfő egyik plakátjáról nem dönthető el egyértelműen, hogy a kormány adta ki vagy a párt. A kérelmező Momentum Mozgalom március végén fordult a Budapest 12. számú körzet választási bizottságához Orbán Viktor plakátjai miatt. Azt kifogásolták, hogy a plakát bal oldalán sötétkék keretezett mezőben a „Nekünk Magyarország az első” feliratot lehetett olvasni, és ez alapján nem lehet tudni, az a Fidesz támogatására hív fel vagy a kormányzati kommunikáció része – írja a 444.hu.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A támogatott szervezet vagy a megrendelő neve csak 1 méteren belül vehető ki, így azt autóval közlekedve például lehetetlen felismerni. A Momentum szerint: „a választás tisztaságára, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelveknek kizárólag az olyan plakát felel meg, amelyből magából egyértelműen és nyilvánvalóan megállapítható, hogy kinek a támogatására ösztönöz”. Kiemelték, hogy a választópolgároknak kétséget kizáróan, egyértelműen kell tudniuk, hogy Orbán Viktor milyen minőségében, miniszterelnökként vagy fideszes politikusként van-e jelen a plakáton.

A képen egy darab, a Kúria által kifogásolt plakátot rejtettünk el Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

A Nemzeti Választási Bizottságnak jobb a szeme, szerintük el lehet olvasni, és a testület szerint az sem probléma, hogy Orbán Viktor plakátjai igencsak hasonlítanak a kormány plakátjaira, úgy vélik: „kizárható az, hogy a plakát bármilyen kormányzati intézkedésre vonatkozó tartalmat fogalmazna meg vagy ilyet sugallna. A feltüntetett szlogen egyszerű értékítélet, a jelölt karakteréről igyekszik a választópolgárban pozitív képet kialakítani”.

A Momentum nem hagyta ennyiben, fellebbezett, a Kúria pedig most megállapította, hogy csupán egyetlen plakátnál, amit az M3-as autópálya bevezető szakaszán lefényképezett, valóban nem lehet rendesen elolvasni a kiadót. A Kúria hozzátette, hogy „a plakátok megközelíthetőségük, ráláthatóságuk és olvashatóságuk eltérő volta miatt általánosítható megítélés nem adható, erre a kérelmező sem szolgált bizonyítékkal”.

Azaz a Kúria nem gondolja, hogy az országban található plakátok között még akadhat olyan, amelyikről nem lehet leolvasni, hogy a Fideszé. Mindössze egyetlenegy darab plakátra állapította meg a jogsértést. A Fideszt eltiltotta a további jogsértésektől, azonban mivel egy plakát bizonyult problémásnak, bírságot nem szabtak ki.

A Momentum legújabb akciójában most az állampolgárok segítségét kéri:

24 órás plakátvadászat: takarítsuk el közösen az Orbán-plakátokat! A Momentum kérelme alapján a Kúria kimondta: Orbán plakátja jogsértő. Ha bejelentjük, hol vannak szerte az országban, akkor le lehet őket szedetni és bírságot is kiszabhatnak a Fideszre. Ehhez a te segítségedre van szükség: 1. Fotózd le az egész plakátot úgy, hogy egyértelműen látszódjon a környezetből, hogy hol van a plakát. 2. Írd meg a pontos címet, ahol a plakát van (irányítószám, település, utca, házszám), és hogy mikor készült a kép. 3. Hétfő 12:00-ig kommenteld be ide a poszt alá a képet és a címet. 4. Oszd meg a bejegyzést az ismerőseiddel, hogy minél több plakátot feljelenthessünk! A Momentum pedig beviszi mindet a választási bizottság elé!

A Momentum akciójának bejelentése után a Fidesz is reagált a Kúria döntésére. Közleményük szerint a ”Fidesz minden választási plakátján az eddigi kampányokban megszokott gyakorlat szerint és a törvényi előírásoknak megfelelően szerepel impresszum, amelyből kiderül, hogy a Fidesz plakátjáról van szó. Plakátkampányunk jelenlegi fázisában a külterületi reklámfelületeken ezen túlmenően az is olvasható, hogy "április 8-án kétszer is szavazzon a Fideszre!". Így tartalmában is napnál világosabbá téve mindenki számára, hogy a Fidesz támogatására felszólító választási plakátról van szó.„

Az impresszum szinte láthatatlan méretéről nem tesz említést a közlemény.