A műbajszos magyar, akivel Orbánisztánon is nevetni lehet

Terjedelmes riportot készített az AFP a magyar politikai humor felvirágzásáról, az anyag középpontjába pedig a dumaszínházas Bödőcs Tibort helyezik: a beszámoló a humorista egyik produkciójával indít, Bödőcs óriási műbajuszt viselve, megafonnal ijesztgeti-nevetteti a járókelőket: „Magyarok! A világ nagyon veszélyes hely, egy no-go zóna!”

Mint a cikk rámutat, Bödőcs rendszeresen felhasználja és kiforgatja a magyar kormány félelem-, vagy éppen gyűlöletkeltő propagandáját. – Ez a közép-ázsiai posztszovjet, illiberális atmoszféra magában paródiáért kiált – mondta a hírügynökségnek a humorista.

Hozzáteszik, hogy Bödőcs humoreszkjeinek éppen Orbán Viktor 2014-es illiberális demokráciáról szóló bejelentése és azt követő politizálása nyújt alapot: a standupos szorgosan és hatékonyan figurázza ki a kormány Brüsszel-, menekült- és Soros-ellenes plakátjait, bajuszos figurája pedig a nemzeti maradás mellett kampányol.

Egyik legnépszerűbb produkciója azonban mégis az a videó, ahol Mészáros Lőrinc, Orbán házi oligarchája nevében küld szerelmes József Attila-verset a miniszterelnöknek.

A riport kitér rá, hogy Bödőcs Tibornak és a Dumaszínháznak hatalmas a rajongótábora, illusztrálja is azzal, hogy egy dunakeszi haknin például ötszázan hallgatták a humoristát – aki így sem hagy fel a közösségi videók készítésével, mert azok sokkal több embert érnek el.

Az AFP megszólaltatja a Dumaszínház nevében Litkay Gergelyt, aki szerint a propaganda folyamatos paródiájára azért is szükség van, hogy az emberek mélyebben is elgondolkozzanak a választási kampány valóságtartalmáról. Egyúttal megemlíti a Magyar Kétfarkú Kutya Párt tevékenységét is: az MKKP városi grafikákkal, stencilekkel próbál egy kis vidámságot lopni az utcára.

– A politikai légkör annyira gyűlölettel mérgezett, hogy csak humorral tudunk épek maradni. A követőink közül többen azt mondták, hogy mi vagyunk az egyetlen ok, ami miatt még nem hagyták el Magyarországot – mondta a hírügynökségnek Kovács Gergely, a viccpárt vezetője.

Az AFP végül arról is megemlékezik, milyen talajban gyökerezik az új magyar politikai humor: felidézik a migránsoktól rettegő vidéki magyarokat, akik lincselésig is elmennének, nehogy nyaralhasson menekült család a szomszédjukban – vagy éppen Srí Lanka-i önkéntesekre hívnak rendőrt félelmükben.