A MÚOSZ is fenyegetőnek tartja Orbán március 15-i beszédét

Elégtételt vesz ellenfelein a választás után – ez volt Orbán Viktor március 15-i beszédének legtöbbet idézet gondolata. A miniszterelnök azt is elárulta, hogy pontosan kikre gondolt.

“Ne áltassuk magunkat! Nekünk nem a vérszegény ellenzéki pártocskákkal kell megküzdenünk, hanem egy birodalommá szervezett nemzetközi hálózattal. Külföldi konszernek és belföldi oligarchák által kitartott média, hivatásos béraktvisták, bajkeverő tüntetésszervezők, a nemzetközi spekulánsok által fizetett NGO-k hálózata, amit Soros György neve fog össze, és ő testesít meg” – fogalmazott Orbán Viktor ünnepi beszédében.

A miniszterelnök szavait a kormány által sokat támadott jogvédő szervezet, az Amnesty International is fenyegetésnek vette - olvasható a Hír TV honlapján.

“Mi azt kérdezzük, hogy ha az elmúlt 8 év kormányzása nem volt elégtétel a társadalom különböző csoportjain, akkor nem tudjuk micsoda. A miniszterelnök az egyik legfontosabb nemzeti ünnepünket arra használta fel, hogy üzenjen mindenkinek, aki nem ért egyet a politikájával, hogy bejelentse azt, hogy komoly retorziókra számíthatunk akár mi, civilszervezetek is a választások után, ami nem meglepő, hiszen folyamatban van egy törvényjavaslat, amit úgy hívnak, hogy Stop Soros” – mondta Demeter Áron, a szervezet munkatársa.

Az újságíró szövetség szerint Magyarországon a sajtó már most is rossz helyzetben van, ezért aggódva tekintenek a választás utáni időszakra.

“Látjuk hogy elég aggasztó tervei vannak a kormánynak a választások utáni időszakra, szóba került már ennek a kényszer kamarának, a sajtókamarának az ötlete, ami meghatározná, hogy ki lehet újságíró meg, kit hívnak meg például ki juthat be kormányzati sajtótájékoztatókra, látjuk hogy ez nemcsak ötlet, mert már most sem hívják meg a nem kormánylapoknál dolgozó újságírókat, csak ennek most még nincsen törvényi, jogszabályi alapja” – nyilatkozta Hargitai Miklós, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke.

Majtényi László, egykori ombudsman szerint Orbán Viktor nincs tisztában a szavak jelentésével, és a teljes államigazgatást kész bevetni politikai riválisai ellen.

