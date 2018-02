A nagykoalíció ára: már a szélsőjobb is megelőzi a német szocdemeket

A harmadik helyre szorult vissza a népszerűségi rangsorban a Németországi Szociáldemokrata Párt (SPD), és a jobboldali populista Alternatíva Németországnak (AfP) jött fel a második helyre – derül ki az INSA közvélemény-kutató legfrissebb, a Bild című bulvárlapban hétfőn publikált felmérésében.

A kutatás azt mutatja, hogy Angela Merkel kancellár pártszövetsége, a jobboldali CDU/CSU nagyjából őrzi a tavaly szeptember 24-i választáson elért eredményét: egy most vasárnapi választáson a választók 32 százalékára számíthatna, míg szeptemberben 32,9 százalék voksolt rájuk.

Az SPD-re szeptemberben 20,5 százalék szavazott, ami amúgy is a párt történetének legrosszabb eredménye volt, de mára ezt sikerült 15,5 százalékra letornászni. Ez azt mutatja, hogy nem véletlenül bukott meg Martin Schulz pártelnök, aki a választás előtt előbb azt ígérte, ellenzékbe vonul az SPD, majd mégis hagyta magát rábeszélni az újabb nagykoalícióra.

A tavalyi választáson 12,6 százalékkal a Bundestagba jutott bevándorlásellenes AfD most 16 százalékon áll, amivel – igaz egy hajszállal, és bőven a statisztikai hibahatáron belül – a második legnépszerűbb párttá vált Németországban. Annak ellenére is, hogy a párt átesett egy szakadáson is a választások után.

A pártok színei alapján Jamaica koalíciónak nevezett felállásról szóló tárgyalásokból a liberális FDP szállt ki, amelyet ezért a jelek szerint büntetnek a választóik: a szeptemberi 10,7 százalékról mostanra 9 százalékra csökkent a népszerűségük. A koalíciót alapvetően támogató Zöldek viszont javítottak: 8,9 százalékról 13 százalékra növelték a népszerűségüket. A szélsőbaloldali Die Linke (A Baloldal) 9,2 százalékról 11 százalékra erősödött.