A nemzetbiztonsági bizottságban sem derült ki semmi a Soros-tervről

A kormánypártok által sokat emlegetett „Soros-terv” létezése ügyében alakult ki vita az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának szerdai zárt ülésén, illetve az ülés után a képviselői nyilatkozatokban. Az ülésről elsőként távozó jobbikos Mirkóczki Ádám az MTI tudósítása szerint azt mondta: próbálta feszegetni a „Soros-terv” létét. Szerinte az, hogy ki mit nyilatkozott, nem egy terv része, ezért szerette volna megtudni a jelen lévő szolgálatoktól, meg tudják-e erősíteni: létezik a Soros-terv, de „ebben a kérdésben nem lett okosabb”.

Németh Szilárd, a testület fideszes alelnöke úgy reagált, hogy az ellenzék a „politikai balhé és vircsaft műfaját alkalmazza”, és pártpolitizálást folytat a testületben. Németh szerint a Jobbik is összeolvadt az LMP-vel és a baloldali ellenzékkel. A kormánypárti politikus felháborodását fejezte ki amiatt, hogy a Jobbik szerinte a Magyarország biztonságáért kötelezettséget vállaló szerveket, a rendőrséget, a terrorelhárítást és a titkosszolgálatokat is be akarja rángatni a politikai mezőbe. Ennek célja és mozgatórugója is Soros György tervének végrehajtása – mondta Németh Szilárd.

Molnár Zsolt, a bizottság szocialista elnöke viszont azt mondta: az ülésen számára bebizonyosodott, hogy a „Soros-terv” csak a Fidesz PR-kommunikációjában létezik.

A bizottság ülésének nyilvános részén Szél Bernadett, az LMP képviselője kezdeményezte a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos beszámoló napirendre vételét. Az ülés után arról beszélt: többszöri felvetésére sem kapott tisztességes választ a – különösen a lobbitevékenységet firtató – kérdéseire. Szél kezdeményezte, hogy ha kell, rendeljenek el zárt ülést, de a kormányzat részéről nem éltek a lehetőséggel.