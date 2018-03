Gyurcsány: A DK visszalép Szél Bernadett javára

„A szavak ideje lejárt!” – jelentette ki Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke a baloldali ellenzéki pártok – MSZP, Párbeszéd, DK, Liberálisok – közös megmozdulásán. Szerinte ők tiszták, mert távol tartották magukat a Fidesztől, és ez ad nekik erőt a győzelemhez. A milliomos üzletember Gyurcsány arról beszélt, hogy tartozik a hazának, mert ő mélyről érkezett, ismeri a szegénységet, és nem felejtette el. A DK elnöke szerint a választóknak van okuk bízni a pártjukban, mert soha senki nem állt ki annyira a kormány ellen, mint ők. Gyurcsány most is elmondta pártja kedvenc szlogenjét, vagyis hogy „ne szavazhasson az, aki soha nem élt Magyarországon”.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A DK elnöke az előzetesben lévő Czeglédi Csaba üzenetét is tolmácsolta, amely szerint ő soha nem fog megtörni. Védelmébe vette a költségvetési csalás miatt eljárás alatt álló Czeglédyt, és megfenyegette a jelenlegi kormányt, hogy nem lesz kíméletes velük az igazságszolgáltatás. „Ha harc, hát legyen harc!” – mondta Gyurcsány, aki szerint az új kormány első intézkedései közt lesz a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, így Polt Péter legfőbb ügyésznek csak a tyúkperek maradnak.

Fotó: Végh László / Magyar Nemzet

Az ellenzéki pártoknak is üzent, ismét arról beszélt, hogy csak egy jelölt állhat minden választókerületben csak egy „demokratikus” jelölt álljon szemben. Az együttműködés szerinte nem lehetőség, hanem kötelesség, mert ez a népakarat. Nem érdekesek a régi sérelmek – mondta Gyurcsány , aki bejelentette, hogy a DK egyoldalúan visszavonja a jelöltjét, Tóth Zoltán az LMP társelnöke, Szél Bernadett javára.

Gyurcsány szerint túl kell lépni eddigi álláspontjukon, és meg kell tenni azt, amit eddig soha: tárgyalni kell a Jobbikkal. Nem választási együttműködésről, hanem hogy a parlamentben hogyan törjék le együtt „Orbán bűnös rendszerét”. A DK elnöke vasárnap délután tárgyalásra hívja az LMP és a Jobbik vezetőit, szerinte ez a legkevesebb, amit megkövetel Magyarország. „Nem érdekelnek a fanyalgók és a kákán is csomót keresők!” – jelentette ki.

Karácsony: Le kell dönteni Orbán Viktor bálványát!

A magyarok 170 éve, ezen a napon egyszer és mindenkorra beírták magukat a szabadságszerető európai népek közé – mondta ünnepi beszédében Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje. Sokszor újra kellett ugyan kezdeni, de nem rajtunk múlt, hogy a szabadságszerető nép nem élt mindig szabadságban. A zsarnok eddig mindig külföldi katonákkal érkeztek, ma viszont a zsarnokság nem Keletről vagy Nyugatról jön, hanem Felcsútról.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A szabadság kivívásához nem kell, hogy vér folyjon az utcán, de sokkal nehezebb mégis, mert önmagunkkal kell megharcolni – mondta Karácsony. Sokan élnek az országban, akik lemondtak önmagukról, és a kétségbeesésből és gyűlöletből bálványt állítottak, ezt a bálványt imádják. Nem kell rájuk haragudni, de le kell dönteni Orbán Viktor bálványát! – jelentette ki Karácsony, aki szerint a többség választást akar, a Fidesz csak egy jól szervezett kisebbség. A Fidesz sok mindennel rendelkezik, csak egy dologgal nem: nincs igaza.

Fotó: Végh László / Magyar Nemzet

Gyurcsány szavaira reagálva Karácsony azt mondta: ő ott lesz a vasárnapi tárgyaláson, és az MSZP-Párbeszéd is kész újabb áldozatokat hozni az együttműködés szélesítése érdekében. Készek arra, hogy akár egyoldalúan is visszaléptessenek jelölteket, és „ki fogják taposni a pártokból” a szélesebb összefogást. Karácsony szerint sokan gondolják, hogy akár az ördöggel is össze kell fogni, de úgy kell vele összefogni, hogy ne változzanak maguk is ördöggé, vagyis az Orbán-rendszer után nem szabad egy hasonló rendszert építeni, tudni kell, hogy mi lesz utána. „Ha Vona Gábor nyeri a választást, az is Orbán Viktor győzelme lesz” – mondta az MSZP-Párbeszéd jelöltje, aki szerint a Jobbik elnöke három év alatt fordult akkorát, mint Orbán évtizedek alatt.

Karácsony azt ígérte: ha őt választják miniszterelnöknek április 8. után, ő nem fog esküt tenni az alaptörvényre. Olyan országot építenek, ahol nem a nép szolgálja a hatalmat, hanem fordítva, és méltó büntetést kapnak a nagyurak, akik szétlopták az országot, és ahol tényleg levágják a kezét annak, aki elsőként nyúl a kasszába. Esküt kért ugyanakkor az egybegyűltektől arra, hogy elmennek szavazni.

Résztvevők az MSZP, Párbeszéd, DK közös rendezvényén Fotó: Végh László / Magyar Nemzet

A Pa-Dö-Dö és az ellenzéki üzengetés

A megemlékezés a Himnusszal kezdődött, majd Pa-Dö-Dö koncertet és viccesnek (Nemzeti dal átirat) vagy aktuálisnak (Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról) szánt szavalatokat hallgathatott a tudósítónk szerint több ezer összegyűlt. A rendezvényének kezdete előtt főként DK-zászlókat és jelvényeket osztogattak aktivisták, később már megjelentek az MSZP-s zászlók is.

Székely Sándor, a DK-val szövetséges Magyar Szolidaritás Mozgalom vezetője arról beszélt, hogy a mostani választás tétje, hogy diktatúra lesz-e Magyarországon. Szerinte ugyanis az Orbán-kormány puccsra készül, hogy a választások után eltörölje a harmadik köztársaság minden maradványát. Arra szólította fel az egybegyűlteket, hogy cselekedjenek. Azt mondta: ő maga a tüntetés után az Operához megy, ahol 2012 elején az alaptörvény elleni első tüntetést tartották – és ahol most a Diákparlament tüntet.

Bősz Anett, a Magyar Liberális Párt ügyvivője arról beszélt: azért van ott a demonstráción, mert szereti a szabadságot és szeretne egy olyan országot, ahol senkinek nem kell lehajtania fejét, ahol mindenki kihúzhatja magát; ahol mindenki tehetsége és szorgalma szerint helyezkedhet el a társadalomban, de nem jelent előnyt, ha valaki a miniszterelnök barátja vagy a veje. Szerinte az elmúlt hetekben valami megfordult, egyre többen aktivizálják magukat, már nem tűnik kilátástalannak a küzdelem.

Szabó Szabolcs, az Együtt képviselője – akinek javára nem léptek vissza a szocialisták – arról beszélt: azok vannak többen, akik azt akarják, hogy a zsarnok Fidesz tűnjön el a hatalomból, és ez a többség le fogja váltani Orbán Viktort, „a felcsúti maffiavezért”. Szerinte ma Magyarországon nincs szabadság, helyette megfélemlítés van, mert Orbán Viktor ellopta a szabadságunkat, ezt kell visszaszerezni április 8-án. Ő is úgy látja, a hódmezővásárhelyi időközi választás reményt adott, mert megmutatta, hogy le lehet győzni a Fideszt. Az ország azt várja az ellenzéki pártoktól, hogy megértsék ezt az üzenetet és jó egyéni jelölteket állítsanak – mondta Szabó, hozzátéve, hogy kár lenne eldobni az újrázás lehetőségét, vagyis jó lenne, ha visszalépnének a javára az MSZP-sek.

Balázs Péter volt EU-biztos, a korábbi kormánytagokból és államtitkárokból álló V18 csoport nevében arról beszélt: sorsközösségbe zárt minket a tisztességtelen választási törvény, mivel nincs két forduló, nem könnyű mérlegelni, kire szavazzanak az emberek. A sorsközösség felülírja az értékközösséget. A V18 miniszterelnök-jelölti vitát is szervez, és aki arra nem megy el, az nem demokrata – utalt Balázs arra, hogy a Orbán Viktor régóta nem hajlandó leállni vitázni a kihívóival.

Fotó: Végh László / Magyar Nemzet

Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke az egybegyűlteket dicsérte, mert szerinte ők voltak azok, akik minden alkalommal kiálltak a kormány ellen, és ők az „okos demokraták”, mert ott vannak, ahol a legnagyobb esély van arra, hogy „Orbán Viktort elsöpörjük”. Szerinte történelmi pillanat előtt állunk, és burkoltan támadta a velük együttműködni nem akaró Momentum Mozgalmat és az LMP-t, mert szerinte veszíteni fognak azok, akik 2018-ban is a múltat rágják, de akkor el fog veszni a kormányváltás ügye is. Jutott a Jobbiknak is, amelyben szerinte a pártban többen vannak az Orbán-hívők, és ugyanúgy a probléma része, nem a megoldásé. Még magasabbra tette a lécet, amikor azt mondta: nem csak Magyarország a tét, de egész Európa, mert a magyar választás kimenetele megfordíthatja az európai széljárást is.