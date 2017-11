A patikák rémálma az új e-egészségügy rendszere

– Egy másodpercig sem tudtam használni az új – kétmilliárd forint közpénzből létrehozott – elektronikus egészségügyi rendszert, mert a szoftverszolgáltató cég, amelyikkel szerződésben állok, nem tudott idejében elkészülni a munkával. Ráadásul messze nem én vagyok az egyetlen, akinél ilyen probléma tapasztalható – mondta el lapunknak Póta György, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke az úgynevezett eeszt rendszerről. A betűszó az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térre utal, amely hivatalosan november elseje óta működik országosan. Lényege, hogy a háziorvosi és szakrendelőket, a kórházakat és a gyógyszertárakat is egyetlen informatikai hálózat köti össze. Tehát az egészségügy egész területén látszanak a betegekhez tartozó adatok.

A háziorvosok számára nem teljesen új a rendszer, ugyanis a program lényegében ugyanaz, mint amit eddig használtak, ám a szoftvernek csatlakoznia kellene a szolgáltatói térhez, ez viszont nem megy zökkenőmentesen. A piacon jelenleg csaknem harminc szolgáltató működtet a háziorvosok által is használt szoftvert. Azonban a jelek szerint a kisebb cégek nem tudtak idejében felkészülni a megfelelő fejlesztésekkel, így gyakorlatilag megbénították egyes orvosok munkáját.

– Az a gond, hogy a háziorvosok nem tudták az élesítés előtt ellenőrizni, hogy a saját programjuk megfelelően működik-e, így csak november elseje után derült fény a problémákra – fejtette ki Póta György. Az egyesületi elnök kiemelte, hogy bár jelezték az államtitkárságnak, hogy a rendszer ellenőrzésére lenne szükség, ez elmaradt.

– Így csak most derült ki, hogy a rendszer nem működik – mutatott rá. Hozzátette, tovább bonyolítja a helyzetet, hogy ott sem működik jól a rendszer, ahol a szoftverrel nincs probléma.

Noha a háziorvosi rendeléseken a betegek többsége nem érzékeli a problémát, nem így van ez a patikákban, amikor a páciensek megpróbálják kiváltani gyógyszereiket. Ilyenkor ugyanis komoly fennakadást okoz a rendszer működésképtelensége.

Lapunknak egy neve elhallgatását kérő patikus tegnap arról beszélt: napok óta be sem engedi őket a rendszer, és „kizárólag a baj van vele”. Előfordul, hogy inkább az eddig megszokott módon adják ki a recepteket, és nem is használják az eeszt-t. Amikor ugyanis egyáltalán be tudtak jelentkezni, egy percig is eltartott egyetlen recept bevitele. Így volt olyan páciens, aki 20-30 percet is kénytelen volt a gyógyszertárban tölteni, míg az összes vényt beolvasták és kiadták a gyógyszereket. A sor emiatt rendszeresen óriásira duzzadt – tette hozzá. – Eddig semmi gond nem volt sem a szoftverrel, sem az internettel, most, amint belépünk az eesztbe, elképesztően lassú lesz minden. Ráadásul egyik nap be tudunk lépni, másik nap nem, ez is változó – mondta a gyógyszerész.

Hogy egyes rendelőkben és a patikákban még nem használják az eeszt-t, most még nem probléma, december 15-ig ugyanis türelmi időszak van, addig nem kötelező. Azt csak remélik az érintettek, hogy addigra sikerül minden nehézséget megoldani.

A háziorvosok egyébként egy zárt Facebook-csoportban osztják meg egymással tapasztalataikat a rendszer működésével kapcsolatban. Tegnap arról panaszkodtak: jóval kevesebb stressz érte volna őket, ha a fenntartónál, vagyis az ÁEEK-nál felveszik a telefont, vagy erre az időre informatikusokat béreltek volna, hogy segítsék a háziorvosok munkáját. Egy másik orvos azt írta: nem tud bejelentkezni, és folyamatosan kapja a hibaüzeneteket; olyan a helyzet, mint egy hónappal ezelőtt, mikor még csak tesztidőszak volt, és a karbantartás zajlott. Volt, aki úgy döntött, inkább be sem kapcsolja a rendszert, pár sikertelen kísérlet után feladta a próbálkozást.

Tegnap egyébként az eeszt hivatalos információs portálján azt írta a fenntartó: a rendszer korlátozott sávszélességgel működik, a szolgáltatások és a portálfelületek hozzáférhetők, azonban bizonyos esetekben a bejelentkezésnél és szolgáltatások igénybevételekor lassulás észlelhető. Nem csak tegnap adódott gond, szerdán karbantartás miatt volt szolgáltatáskiesés a rendszerben, bizonyos funkciók egyáltalán nem működtek. A fenntartók akkor is türelmet kértek.

Szerettük volna megtudni, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumánál (Emmi) vizsgálják-e, hogy a gyógyszertárakban, a háziorvosi rendelőkben, kórházakban, szakrendelőkben milyen hatékonysággal működik az eeszt rendszere, és tudnak-e arról, hogy hány helyen nem működik, de kérdéseinkre lapzártáig nem érkezett válasz. Az sem derült ki, hogy az Emminél mit tesznek azért, hogy megoldják a felmerülő problémákat.

Nem mellékes, hogy a rendszer indulása sem volt könnyű, elsőként a Magyar Nemzet számolt be róla, hogy hiába volt több hónapnyi idő a felkészülésre, mindössze két nappal az eeszt indulása előtt a Készenléti Rendőrségnek kellett a rendelőkbe szállítania a szükséges eszközöket. Lapunknak a helyzet miatt felháborodott, de neve elhallgatását kérő háziorvos arról beszélt: hiába van már olyan kártyaolvasója, amellyel az e-személyin lévő adatokat le lehet hívni, további öt ilyen eszközt szállítottak ki neki a rendőrök, nem tudni, miért. Az eset nyomán a Párbeszéd írásban fordult Pintér Sándor belügyminiszterhez, hogy szolgáltasson ki minden adatot az utolsó pillanatban kiszállított kártyaolvasók közbeszerzésével kapcsolatban.

