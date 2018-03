A Péterfy a legeladósodottabb kórházunk

Csaknem négymilliárd forinttal nőtt a kórházak adósságállománya februárban az előző hónaphoz képest. Ez azt jelenti, hogy az intézmények annak ellenére görgetnek maguk előtt több mint 20 milliárdos tartozást, hogy a kormány a múlt év végén 55 milliárd forintot adott az adósságrendezéshez – derül ki a Magyar Államkincstár legfrissebb, lapunk által megismert adataiból.

Eszerint leginkább a Péterfy Sándor utcai kórház van eladósodva. Az intézménynek már januárban is 1,5 milliárdos adóssága volt, ám februárban már meghaladta az 1,7 milliárdot. Majd 1,1 milliárd forintos adósságot nyög a Békés Megyei Központi Kórház is, míg szintén 1,0 milliárd feletti a Szent János-kórház tartozása. Emellett 900 millió feletti a tartozása a Bajcsy-Zsilinszky-kórháznak, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza-kórháznak. Az államkincstári adatok szerint az egyetlen intézmény, amelynek nincsen adóssága, az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet. Emellett az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak is sikerült több mint egymilliárdos tartozását százmilliós nagyságrendűre csökkentenie.

Ha az egészségügyi intézményekbe beleértjük a járó- és fekvőbeteg-szakellátás intézményeit, az egészségügyi ágazati háttérintézményeket, valamint a klinikai központú felsőoktatási intézményeket is, akkor az államkincstár jelentése szerint összesen 22,9 milliárd forintos adósságról beszélhetünk. Ezekből 0,1 milliárd forint az állammal szemben fennálló tartozás, míg 22,8 milliárd a szállítóknak, szolgáltatóknak kifizetendő adósság. Utóbbiból 0,6 milliárd forint az államháztartáson belülre irányul.

A kórházi adósságokról Lázár Jánost is kérdezték egy néhány héttel ezelőtti kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt: korábban még több pénzt, 70 milliárd forintot kellett fordítani a kórházak konszolidációjára. Úgy vélte, az áprilisi választások után felálló új kormánynak mindenképpen át kell tekintenie az összes kórház finanszírozását, mert területi egyenlőtlenségek vannak, ami húszéves anomália. Lázár egy példát is említett a hiány felhalmozására: ha egy radiológus illetménye a törvényi besorolás szerint 600 ezer forint, de csak 1,5 milliós fizetésért talál a kórház szakembert, akkor azt kénytelen kifizetni. A miniszter egyébként olyan fővárosi kórházról is tud, ahol kétmillió forintos fizetésért sem találnak szülészet-nőgyógyászatot vezető orvost. – A valóság nem várja meg a kormányzati intézkedéseket – jegyezte meg.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.22.