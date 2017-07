A ponthatárok kihirdetésére vártak a leendő hallgatók

Feszült várakozás jellemezte a hangulatot szerdán Budapesten, a XI. kerületben rendezett Pont Ott Partin és több nagyvárosban a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése előtt. Közel 106 ezer fiatal várta az eredményeket, amelyeket este 8-tól tettek közzé, s amelyről mi is tájékoztatunk. A Societas eközben a felsőoktatás jobb finanszírozásáért tüntetett.

Itt böngészheti a ponthatárokat!

„El szeretnék végre menni otthonról, szóval most örülök, de később még nagyon nehéz lesz” – mondta a Magyar Nemzetnek a felsőoktatási ponthatárok kihirdetésére szervezett Pont Ott Partin az idén érettségizett Rita, aki az ELTE Bölcsészettudományi Karára szeretne bejutni.

A lány nagyon bizakodó volt, ugyanis ahhoz a szűkebb csoporthoz tartozik, akiknek nagyon jól sikerült érettségije és pluszpontjai miatt nem nagyon kellett aggódnia a ponthatárok miatt. Kérdésünkre elmondta, hogy

egyetlen aggodalma a lakhatás kérdése lesz, ugyanis idősebb testvérének sem jutott kollégium Debrecenben, két albérletet pedig nem tud fenntartani a családja, így dolgoznia kell majd.

A legtöbb fiatal azonban csak a ponthatárokra koncentrált. „Csak egy képzést jelöltem meg, mert más egyetemre nem szeretnék meg, azok mind kritikán aluliak” – mondta a több tapasztalattal rendelkező, már a mesterképzésére készülő Bence, aki az öccsével várta a ponthatárok kihirdetését. „Nagyon megszenvedtem az alapképzéssel, mert dolgoznom kellett, csúsztam is egy félévet” – folytatta. Több hallgatótársánál is azt látta, hogy „lehetetlen nyugodtan tanulni”, olyan csak nagyon keveseknél fordult elő, hogy nem voltak anyagi gondjaik. „Ezt is megtanultuk, hogy hogyan kell kijönni heti pár ezer forintból, nem csak az elméletet” – zárta rövidre, majd bosszankodva továbbállt, hogy szerezzen egy alkoholmentes sört – ugyanis csak azt vehettek, hiába volt mindenki 18 évesnél idősebb.

Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

„Nekem szerencsére vesz a családom egy lakást, három barátnőm is beköltözik majd hozzám” – válaszolta Eszter, hogy milyen nehézségekre készül. Szerinte azt lesz a legnehezebb megoldani, hogy legyen mindenkinek magánszférája, de

a többiektől szerezhető bérleti díj nélkül neki is nehezebb dolga lenne. Mindig jól tanult, most is arra számít, hogy ösztöndíjat szerez majd, ami még egy kis segítséget adhat.

„Biztosan meglesz” – mondta a legtöbb felvételiző, akik pontosan tudták,hogy bulizni indultak el otthonról szerda délután. A bejutás kicsivel könnyebb lehet, mert az egyetemi férőhelyek száma alig változott, viszont folyamatosan csökken a jelentkezők száma. Általában a fiatalok 65 százalékának sikerül a felvételije a júliusi ponthatárhirdetés során. Hozzájuk további közel tízezer friss hallgató csatlakozhat augusztusban a pótfelvételi időszakban – mutatják az elmúlt évek statisztikái.

Az esős időjárás a tavalyihoz hasonlóan idén is megtépázta a ponthatárokra váró fiatalok sorait, akikre kijózanítóan hathatott az MSZP ifjúsági tagozatának, a Societasnak a bejáratnál tartott akciója is. A szervezet tagjai szerint

az Orbán-kormány 2010 óta hozott intézkedései miatt 30 ezerrel kevesebb hallgató tanul a felsőoktatásban, ugyanis a Gyurcsány-kormány óta nem emelkedtek az ösztöndíjak.

Torzsa Sándor, a Societas elnöke arra számít, hogy a 2020-tól felvételi követelménnyé tett nyelvvizsga további 40 százalékos csökkenést fog eredményezni a felvételizők számában, mert sokaknak nincs olyan családi vagy iskolai háttere, hogy eljusson a nyelvvizsgáig.

