A Ripost és az Origo szerkesztőségéhez is ellátogattak Gulyás Mártonék

Kiírásokkal dekorálta ki a Ripost és az Origo szerkesztőségének bejáratát Gulyás Márton, valamint a Közös Ország Mozgalom aktivistái. Ennek eredményeként „propagandisták, döntött a bíróság: jogsértést követtetek el. Merjétek ezt is megírni, ne csak mocskolódjatok!” felirat került az épületekre – derül ki a Közös Ország Mozgalom Facebook-oldalán közzétett videóból.

„2017. szeptember 15-én a bíróság első fokon elítélte a Ripost és az Origo szerkesztőségét azok súlyosan jogsértő magatartása miatt. A hírrel a magyar média vezető helyen foglalkozott, az érintettek azonban hallgattak. A lejáratásban élen jártak, az őket elmarasztaló ítélet közlésétől tartózkodtak. Akciónkkal ezt orvosoltuk” – közölték.

A videó szerint az Origo portásával is egy kisebb dulakodásba keveredtek, erről a portál is beszámolt. Cikkükben a történteket úgy írták le: „Gulyás Márton hivatásos ellenzéki aktivista és húsz-harminc (nincs jobb kifejezés) haverja be akart törni az Origo szerkesztőségébe. Nem sikerült, mert a biztonsági őr elzavarta őket. Közel egy óráig mászkáltak – természetesen engedély nélkül – az épületben, majd a falakat összerondították, propagandaplakátokat tettek ki.” Az Origo megteszi a szükséges jogi lépéseket – fűzték hozzá.

Gulyás Márton június 16-án indított pert a két orgánum ellen, amiért a róla megjelenő cikkek sértették emberi méltóságát, magánélethez való jogát és képmáshoz való jogát. Az aktivista ezeknek a jogsértéseknek a megállapítását kérte. Nem jogerősen első fokon a Riposttól 3,5 millió forintot, az Origótól 800 ezer forintot ítélt meg a bíróság Gulyás Mártonnak, amiért a lapok nem tartották tiszteletben magánéletét.