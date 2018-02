A sürgősségin látták utoljára a Pécsett tanuló svéd egyetemistát

Csütörtök este óta nem tudnak semmit családtagjai, barátai Johan F. hollétéről. A 33 éves svéd fiatalember a Pécsi Tudományegyetem (PTE) végzős orvostanhallgatója, őt utoljára – legalábbis ahogy azt a rokonaitól megtudtuk – a PTE Klinikai Központ sürgősségi osztályán látták. A kórháztól a hét vége folyamán nem sikerült hivatalos tájékoztatást szerezni arról, hogy a fiatalembert felvették-e az osztályra, egyéb forrásokból viszont úgy tudjuk, hogy valamilyen egészségügyi problémája miatt került oda. A Pécsi Tudományegyetem mindössze azt közölte érdeklődésünkre, hogy természetesen együttműködnek a nyomozó hatóságokkal, amennyiben lesz ilyen megkeresés. A Szabad Pécset Johan öccsének barátnője arról tájékoztatta, hogy a fiatalember rokonai Magyarországra utaznak.

Frissítés: az egyik barátja szerint Brüsszelben megtalálták, és jól van.

A Magyar Nemzet a helyszínen vasárnap több külföldi orvostanhallgatóval is beszélt, akik már mindannyian értesültek a férfi eltűnéséről – azok is, akik egyébként nem is ismerték. A legtöbben most még nagyon nyugodtan beszéltek az esetről. Az egyetemisták kedves, jóravaló, segítőkész, mindemellett a bulikat kedvelő, laza srácnak írták le lapunknak Johant. A legtöbben azt valószínűsítették, hogy Budapestre mehetett a hétvégére, bulizni, és talán tovább maradt.

Egyetemi forrásokból nem hivatalosan arról értesültünk, hogy az eltűnt svéd hallgató régóta Pécsett élt és kifejezetten szerette a várost. Ezt erősítették meg az őt ismerő fiatalabb hallgatók is, akik azt mondták, hogy azok, akik Johannal kezdtek, néhány éve már végeztek, így olyan barátot nem tudtak ajánlani, aki hosszú ideje ismerte volna.

Kerestük a svéd nagykövetséget is, hogy tudnak-e az eltűnésről, kereste-e őket a család, de egyelőre nem kaptunk választ. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságon viszont azt mondták, hogy ők nem indítottak semmilyen eljárást az ügyben, mert egyelőre senki sem tett bejelentést az esetről.

Pécs esetében nem pusztán egy ember és egy család tragédiája lenne, ha az derülne ki, hogy Johannal valami szörnyű dolog történt. Az ugyanis olyan negatív fényben tüntetné fel a várost és az egyetemet, amely a megyeszékhelynek különösen fájó lenne. Pécsett ugyanis a legnagyobb foglalkoztató az egyetem, s a város kiemelten épít a külföldi egyetemistákra. Pécsett több mint négyezer külföldi diák tanul, ebből majdnem háromezren az orvosi karon. A számukat 2020-ra ötezer fölé kívánják emelni, több kiemelt egyetemi fejlesztés, építkezés is ennek a célnak van alárendelve. A megyeszékhely szolgáltatási piacát is az egyetemisták tartják el, taxisok, vendéglátósok, fodrászok, kozmetikusok bevételeik egy jelentős részét a külföldi hallgatóktól szerzik.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.05.