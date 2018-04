A szerb elnök gratulált Orbán Viktornak a Fidesz győzelméhez

A magyarországi választók újra igazi vezetőt választottak maguknak, aki bebizonyította, hogy a szorgalmas munka elkötelezettje, és eltökélt abban, hogy békés és gyümölcsöző jövőt teremtsen számukra – fogalmazott Aleksandar Vucic szerb államfő az Orbán Viktornak, a Fidesz elnökének írt levelében, és egyben gratulált az országgyűlési választásokon elért eredményéhez.

Azok a nehéz, de megalapozott döntések, amelyeket Orbán Viktor a fenti célok elérése érdekében hozott, bizonyítják, hogy bölcsességgel és gazdag politikai tapasztalattal lehet előrébb vinni az országot és a népet – tette hozzá.

„Mint ahogyan azt számos alkalommal bizonyítottuk, az országaink közötti kapcsolatok soha nem voltak még ilyen jók, és szeretnélek biztosítani arról, hogy Szerbia továbbra is elkötelezett aziránt, hogy közösen folytassuk ezt az utat. Meggyőződésem szerint a Szerbiában élő magyar kisebbség és a magyarországi szerb kisebbség is hozzájárul ehhez, de élvezi is mindazokat az előnyöket, amelyeket az erősebb kétoldalú kapcsolatok, és a kettőnk személyes barátsága jelent” – fogalmazott a szerb elnök.

Aleksandar Vucic kiemelte, hogy az egyre jobb gazdasági kapcsolatok, a kétoldalú kereskedelmi forgalom növekedése, valamint a befektetések lehetővé teszik, hogy gyorsabban és könnyebben haladjon előre Szerbia, kihasználja a lehetőségeit, és a partnerségen keresztül hozzájáruljon Európa fejlődéséhez. „Ezzel összefüggésben kihasználnám a lehetőséget, hogy neked és a kormányodnak megköszönjem azt az önzetlen támogatást, amelyet Szerbiának nyújtotok az ország európai útján. Örömmel várom következő találkozónkat, amelynek eredményei – meggyőződésem szerint – új ötletek és a közös munka új irányvonalai lesznek, és amelyek mindkét fél javát szolgálják majd” – zárta gratulációját a szerb köztársasági elnök.