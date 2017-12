A szilveszteri pezsgőt és virslit is ellenőrzi a Nébih

A téli szezonális ellenőrzések időszakában, december 1–31. között a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei főként a nyers húsokat, a virsliket és más húskészítményeket, az alkoholos italokat, valamint az édességeket, például az üreges csokoládékat és a szaloncukrokat ellenőrzik – mondta Pleva György, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszer- és takarmánybiztonsági igazgatója csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

Az igazgató hozzátette: az előállítók és a kereskedők is felkészülnek a szezonális ellenőrzésekre, így a Nébih tapasztalatai szerint a szabálytalanságok aránya lassan javuló tendenciát mutat, és a jogszabályok ismerete is folyamatosan nő a vállalkozók körében. Pleva György azt tanácsolta a fogyasztóknak, hogy húst csak azokban a boltokban vásároljanak, amelyek ki vannak takarítva, rendezettek, az áru jó állapotban van. Az igazgató szerint azt is érdemes megnézni, hogy a kiszolgáló személyzet ruhája tiszta-e.