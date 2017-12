A szivárogtató találkozott az MSZP miniszterelnök-jelöltjével

„Bocsánatot kértem Karácsony Gergelytől személyesen is. Külön úton, de tovább küzdünk a kormányváltásért” – írja hivatalos Facebook-oldalán Berkecz Balázs, az Együtt alelnöke, aki a szivárogtatási ügy miatt felfüggesztette elnökségi tagságát.

Az Együtt kivizsgálta az ügyet, közölte szerdán a Magyar Nemzettel a párt. Mint írták, Berkecz Balázs azt a tájékoztatást adta nekik, hogy ő készítette a felvételt, azonban annak névtelen blogon történő elterjesztéséhez nincs köze.

Mint vasárnap hírül adtuk, egy rejtélyes hangfelvétel szivárgott ki egy blogon, amelyen Karácsony Gergely, a XIV. kerület polgármestere arról beszél, nem lelkesedett már azért sem, hogy ő legyen a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje.

Berkecz Balázs, az Együtt alelnöke a vizsgálat során elmondta, hogy a felvételt saját Facebook-oldalán publikálta kevesebb mint 10 percig, de mivel felismerte, hogy a Párbeszéd és az Együtt pártok közötti szövetség felmondása miatti csalódottság vezette csak, így azt azonnal törölte. A hangfelvétel napokkal későbbi, névtelen blogon történő publikálásához semmi köze nincs, szögezi le az Együtt közleménye.

Mindezek alapján az Együtt elnöksége a párt etikai bizottságát kérte fel eljárás lefolytatására. Berkecz Balázs a vizsgálat lezárultáig önként felfüggesztette elnökségi tagságát.

A jelölt

Az MSZP elnöke szerint politikai értelemben már eldőlt, hogy Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke a szocialisták miniszterelnök-jelöltje is. Molnár Gyula erről csütörtökön az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt, ahol Karácsony elmondta, szeretné, ha februárban árnyékkormányt hoznának létre. Molnár és Karácsony is reményét fejezte ki, hogy több párt is csatlakozik az együttműködéshez. Megerősítették: közös egyéni képviselőjelöltek, közös lista és közös miniszterelnök-jelölt a céljuk.