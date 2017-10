A teljes ellenzék meghosszabbítaná a karácsonyi szünetet

Törvényjavaslatot nyújtott be a Párbeszéd, hogy munkaszüneti nappá nyilvánítsák december 24-ét. Az ellenzéki párt szerint a társadalom részéről egyértelmű az igény ez iránt. Ezt támasztja alá szerintük az a civil népszavazási kezdeményezés is, amelynek kiírásához szakszervezetek gyűjtik az aláírásokat. Ám a Párbeszéd úgy véli, referendum helyett az Országgyűlés is pontot tehetne az ügy végére.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Jobbik, az LMP és az MSZP is támogatja

Már négy évvel ezelőtt a Jobbik is kezdeményezte december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását, hiszen érdemi munkavégzés sok helyen ezen a napon nincs, így ez a munkanap teljesen fölöslegesen terheli a családokat. A javaslatot akkor lesöpörték az asztalról, de a párt megkeresésünkre közölte: 2013-as önmagával természetesen ma is egyetért. A szakszervezetek már a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormánnyal is egyeztettek a kérdésről, ám azok a kabinetek nem álltak kötélnek.

Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Az MSZP is jó ötletnek tartja a kezdeményezést, beszálltak az aláírásgyűjtésbe is. Úgy vélik, december 24-én már minden család a szentestére készül és ezt már a munkaadók jelentős része is beárazta, azaz az alkalmazottak vagy rövidített munkanapot dolgoznak, vagy be sem kell menniük. Az újabb munkaszüneti nap tehát a cégeknek sem lenne nagy teher.

Az LMP is a szabad szenteste mellé állt. Ők már a nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító keretében is próbálkoztak ezzel. Szerintük a karácsony kitüntetett családi ünnep, ezt a társadalmi igényt kellene figyelembe venni, nem az elmaradt gazdasági hasznot – ahogy Európa számos országában is.

Kevés nálunk az ünnepnap

A december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításával egyetért Palócz Éva, a Kopint-Tárki közgazdász-vezérigazgatója is. Szerinte a Nagypéntek helyett eleve a Szenteste napját kellett volna felszabadítani, mivel az kedvezőbb a családok szempontjából.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A szabad szenteste azonban emellett is megvalósítható – véli a szakértő –, hiszen december 24. most sem számít igazán hatékony munkanapnak; ráadásul Magyarország munkaszüneti napok tekintetében valamivel így is az uniós átlag alatt maradna. A gyakorlati megvalósítás már a kereskedőkön és szakszervezeteken múlik, Palócz a 4 órás, rövidített munkarenddel is kiegyezne, azzal a kitétellel, hogy a kis üzletek maguk döntenek nyitva tartásukról.

A Párbeszéd szerint a munkaszüneti napok számának növelése életminőség-növekedést is jelent és egészségügyi hasznokkal jár. Ráadásul hazánknak van is mit behoznia ezen a téren. Néha nem árt megállni és kifújni a fáradt gőzt – ezt mi sem bizonyítja jobban, mint Magyarország egészségügyi statisztikája, amely kirívóan rossz. Hazánkban ráadásul túl kevesen dolgoznak túl sokat. Foglalkozás-egészségügyi szakértők szerint a magyar munkavállalók mintegy egyharmada vitálisan kimerült, s ez meglátszik az utóbbi idők romló táppénz-statisztikáin is.

Fotó: Végh László / Magyar Nemzet

A Párbeszéd felvetette azt is, hogy hosszabb távon négy napos munkahét bevezetése lehet majd ideális. Az ellenzéki párt szerint ez ugyanis a robotika és a technológia fejlődésével idővel egyébként is elkerülhetetlenné fog válni. Az LMP szerint kérdéses, mit jelent a négy napos munkarend, napi nyolc vagy napi tíz órát, ha előbbit, azt nem támogatná. Azzal egyetért a zöld párt, hogy ma kevesen sokat dolgoznak Magyarországon, de a munkaidő csökkentésével ezek egyike sem kezelhető. Szerintük ugyanis a négynapos munkahét csak tovább súlyosbítaná a munkaerőhiányt, ráadásul az alacsony bérek miatt sokan másod- harmadállást vállalnak. Az ellenzéki párt úgy véli, egyéb intézkedés nélkül a négynapos munkahét a munkabérek csökkentésével járna, hacsak nem javulna lényegesen a termelékenység. Az LMP a rugalmas munkavégzés pártján áll, ezért is tettek javaslatot több alkalommal a Munka törvénykönyve családbarát szempontok szerinti módosítására.

Sokak szerint egyáltalán nem ördögtől való a négynapos munkahét emlegetése, hiszen a XX. század elején radikális gondolatnak számított a hatnapos munkahét ötnaposra csökkentése. A négynapos munkahét bevezetése a XXI. század – a robotika évszázadának – elkerülhetetlen velejárója, a kérdés csak az, mely országban mikor vezetik be.

A szakértő szerint azonban a négynapos munkarendnek nincs realitása. Palócz Éva úgy látja, a munkafolyamatok robotizálása több évtized múlva történhet meg, jelenleg pedig inkább a munkaerőhiány az igazi probléma. A másik ok, hogy az igazi növekedést jelenleg a szolgáltató szektor tudja felmutatni, ami hagyományosan emberközpontú, és várhatóan az is marad, „Nem hiszem, hogy megérem, de nem is szeretném, ha gépfodrász vágná a hajam, ha robot szervírozná nekem az ételt egy étteremben” – jegyezte meg kérdésünkre Palócz Éva.

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Hozzátette, a jóléti államok kísérleteznek vele, hogy pár órával megrövidítik a 40 órás munkarendet, de ez is kockázatokkal jár. Szerinte az sem vállalható alternatíva, hogy a négy napos munkarendben emelt óraszámban dolgozzunk, hiszen ez felborítja a családok időbeosztását; az általános iskolás gyerekektől pedig nem lehet elvárni, hogy tíz órákat üljenek az iskolában szüleikre várva.