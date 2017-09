A teljes népességen belül esett a Fidesz szavazótábora

A Fidesz és a Jobbik tudott némi növekedést produkálni a biztos pártválasztók körében júliusról augusztusra, míg az MSZP támogatottsága csökkent – ez derül ki a Jobbik-közeli Iránytű Intézet legfrissebb, lapunk megbízásából készült kutatásából. A felmérés alapján e csoportban is tetemes a kormánypártok előnye, az előző hónapban mért 50 százalék után augusztusban 51 százalékon állt a Fidesz és a KDNP. A második helyen jócskán lemaradva, de biztosan tartva pozícióját a Jobbik állt júliusban 22, augusztusban pedig 23 százalékos támogatottsággal. Az MSZP már csak egy számjegyű szimpatizánsi bázissal bírt, 11-ről 9 százalékra csökkent a támogatottsága. E párt volt egyébként az egyetlen, amely a biztos szavazók között veszített a népszerűségéből.

A biztos pártválasztók körében az előző három párton kívül a parlamenti bejutási küszöböt csak a Demokratikus Koalíció (DK) érte el augusztusban, Gyurcsány Ferenc pártja éppen öt százalékon állt, csakúgy, mint az előző hónapban.

Az LMP változatlanul 4, a Momentum és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig 3-3 százalékos támogatottságot tudhatott magáénak.

A teljes népességen belül az erősorrend ugyanez, bár abban a szegmensben már jelentősebb elmozdulások voltak júliushoz képest. A Fidesz és a KDNP produkálta a legnagyobb változást, a kormánypártok támogatottsága ugyanis 3 százalékkal, 34-ről 31 százalékra esett vissza. A második helyen álló Jobbik is veszített a támogatottságából a teljes népességet figyelembe véve, a júliusi 16 után augusztusban 14 százalékos volt a támogatottsága. Az MSZP nem mozdult el, a szocialista párt megőrizte augusztusra is 7 százalékos bázisát. A kisebb pártok közül az LMP és a DK is 3-ról 4-re növelte választói bázisát erre a hónapra, a Momentum pedig tartja magát 3 százalékon.

Az Iránytű felmérése szerint 14-ről 13 százalékra csökkent azok aránya, akik bizonytalannak mondták magukat, vagyis még nem döntötték el, hogy melyik pártra fognak szavazni. Eközben 7-ről 8 százalékra emelkedett viszont azok száma, akik nem árulták el, hogy melyik párt a választottjuk.

Többen lettek azok is, akik inkább távol maradnának a legközelebbi országgyűlési választástól. Az előző hónapban a megkérdezettek 10, augusztusban pedig 12 százaléka nyilatkozott így.

