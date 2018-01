A terrorizmusért elítélt török Kilic öccse beszökött az unióba

A Törökországban terrorizmussal kapcsolatban több mint 13 évre ítélt Hasan Kilic öccse, Suleyman is beszökött az Európai Unióba – közölte a kormánypárti Magyar Idők szombaton. Azt írták: a „Helsinki Bizottság védence átverte magyar pártfogóit”.

Mint kifejtették: Hasan Kilic 2006-ban hamis papírokkal érkezett Magyarországra, azóta próbál menedékes vagy oltalmazotti státust szerezni. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) eddig ötször utasította el kérelmét.

Hasan Kilic azt mondta: hamis iratokkal szökött meg Törökországból, mert elmondása szerint „politikai nézetei és kurd mivolta miatt üldözik Törökországban” – írta a lap, hozzátéve: sem állításait, sem a személyazonosságát sem tudta alátámasztani. A hatóságoknak hivatalos iratuk csak arról van, hogy a férfit Törökországban terrorizmussal kapcsolatban elítélték – jegyezték meg.

A lap szerint a Hasan Kilicként nyilvántartott ­férfi „megtűrtként” tartózkodik Magyarországon tizenegy éve. A Magyar Idők úgy tudja, időközben az adóhatóság és a rendőrség is nyomozást indított a tevékenységével és gyorsbüfét üzemeltető cégével kapcsolatban sikkasztás, költségvetési csalás, számviteli rend megsértése és közokirat-hamisítás ­miatt. Egy feljelentésből az is kiderül, a hatóságok azt is vizsgálják: kinek, kiknek utaltathatott rendszeresen pénzt Kurdisztánba – tették hozzá.

Hasan Kilic 2016-ban kérte magyar pártfo­góit, segítsék öccse, Suleyman vízumkérelmét. Rávette őket: „vállaljanak kezességet az öccséért”, hogy vissza fog menni Törökországba a 3 hónapos látogatása után. Suleyman Kilic azonban ideérkezése ötödik napján eltűnt, majd Svájcban kért politikai menedékjogot – írta a lap.

Az ankarai magyar külképviselet felvette a kapcsolatot a pártfogókkal, mivel a török hatóságoktól azt a tájékoztatást kapták, hogy Suleyman Kilic a terrorszervezetként nyilvántartott Kurd Munkáspárt (PKK) tagja, így kétséges, hogy mik a szándékai az Európai Unióban.

Az akkori ankarai ügyvivő nagykövet – aki segített a vízum megadásában – 2017 februárjában látta az EU hivatalos nyilvántartásában, hogy Suleyman Kilic Magyarországról való távozása után Svájcban próbált menedékjogot kérni, de sikertelenül. A Magyar Idők cikke szerint azóta nincs hír róla. Tavaly májusban a BÁH-tól is kérték az ügy kivizsgálását, de egyelőre nem tudni, hogy a magyar hatóságok mire jutottak – írta a Magyar Idők.