A többség szerint a szülőknek a kórházban is a gyerek mellett a helyük

A magyarok fontosabbnak tartják a kórházi higiéniát és az érthető tájékoztatást, mint a korszerű eszközök alkalmazását – derül ki abból a reprezentatív felmérésből, amelyet a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) rendelt meg és tett közzé honlapján. A kisgyereket nevelő szülők számára emellett kiemelten fontos, hogy olyan körülmények legyenek a kórházban, amelyek segítik a szülő benntartózkodását, kulturált körülmények.

A felmérésből kiderül, hogy a felnőtt lakosság 85 százaléka gondolja úgy, a szülő, ha úgy akarja, akár folyamatosan a kórházba került gyermeke mellett maradhasson. 81 százalék szerint az édesanyától csak akkor válasszák el egészséges újszülöttjét, ha ő ezt kifejezetten kéri. A TASZ három éve folytatja ennek érdekében a Gyerekkel vagyok kampányt, amelyben adatokat gyűjt arról, mennyire gyermekbarátak a különböző kórházak.

Most, 2017 őszén a TASZ megújította a tematikus oldalát. Az oldal hiánypótló, hiszen az összes, gyermekeket ellátó magyarországi kórház saját adatlappal jelenik meg rajta, amelyen hasznos információk mellett – látogatási idő, útvonaltervezés, osztályok telefonszáma – a gyermekbarát szempontok alapján kialakított értékelés is szerepel, és a szülőknek is lehetőségük van az általuk megismert kórházról értékelést adni a jó és rossz tapasztalataikat megosztani.

A TASZ tapasztalatai szerint egyre több helyen oldják meg, hogy a szülő kulturált körülmények között maradhasson a gyermekével a kórházban, illetve a kórházak egyre inkább odafigyelnek arra, hogy gyerek- és szülőbarát ellátást nyújtsanak. A változtatás elsősorban nem pénz kérdése, hanem a tenni akaráson és a jó szándékon múlik. A sok jó példa mellett persze vannak olyan intézmények is, amelyeknek lenne mit javítaniuk az ellátáson: a legtöbb esetben a megfelelő tájékoztatás hiányzik, illetve több kórházban feltételekhez kötik a szülő benntartózkodását, vagy költségtérítést kérnek érte.