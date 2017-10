„A turizmus: hobbimigráció!” – Bödőcs Tibor újra támad

„A világ egy nagyon veszélyes hely, no go zóna” – hirdeti legújabb videójában Bödőcs Tibor humorista, aki a „Gyere haza, fiatal!” után a nemzeti konzultációt és a kormány bevándorlásellenességét is kifigurázza. A Nemzeti Maradási Iroda nagybajszú munkatársa egyszerűen oldja meg a kivándorlás kérdését: megszünteti a turizmust, ami köztudottan hobbimigráció. „A belföld az új külföld” – szól a hangosbeszélőből, és a végén még a miniszterelnök úr is bejelentkezik.