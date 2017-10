A veronai busztűzért egy illegális üzemanyagtartály is felelős lehet

A Verona mellett január 20-án kiégett magyar buszról a napokban derült ki az olasz szakértői vizsgálatok alapján, hogy két illegális beavatkozást is végrehajtottak rajta. A 2003-ban gyártott Setra típusú busz 53 üléssel rendelkezett, ám ezt később kibővítették további öt üléssel. A baleseti jegyzőkönyv egy további, még súlyosabb, engedély nélküli átalakításról is beszámol, miszerint az elöl lévő 160 és egy 320 literes tartály közé beépítettek egy 370 literes póttartályt. Ezek össze is voltak kötve egymással, ezáltal egy átfejtő készülék segítségével hátulról az első tankba tudták fecskendezni az üzemanyagot.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Zoom.hu hétfőn telefonon beszélt Czakó Tiborral, a buszos cég ügyvezetőjével, aki szerint a portál többet tud, mint ő. Az illegális üzemanyagtartályról szóló hír még februárban indult, melyet akkor a Pizolit Személyszállító Kft. cégvezetője cáfolt.

Külföld MN Veronai baleset: érzéketlen levelet írt a busztársaság vezetője Ebben például közölte az áldozatok családtagjaival, hogy ő is kártérítést vár.

Márciusban pedig az derült ki, hogy a balesetkor a kormány mögött ülő férfi korábban alvászavarokkal küzdött. A kezelése miatt 2016 elején nem is vezethetett, áprilisban a gyógyultságát igazoló papírral újra munkába állhatott. A jegyzőkönyv viszont azt bizonyította, hogy a férfi gyógykezelése továbbra is fennállt, mely mellett nem vezethetett volna. A sofőr életben maradt, ám sérülései miatt sokáig nem lehetett kérdőre vonni. Néhány hónapja viszont azt állította, hogy nem aludt el vezetés közben. A foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával indított nyomozás november 21-ig hosszabbították meg, melynek fejleményeiről a szülők nem kaptak semmilyen értesítést.

A buszon 43 gyermek, 11 felnőtt és a két sofőr utazott, melyből 17-en haltak meg. Az eset után szigorították a vonatkozó szabályokat, amit október 4-én Palkovics László, oktatásért felelős államtitkár jelentett be. Többek között jövőre miniszteri rendelet írja majd elő, hogy a külföldi iskolai autóbuszos kirándulásokon a sofőrök este 11 és másnap hajnali 4 óra között nem vezethetnek, pihenőidejüket is a buszon kívül kell eltölteniük.