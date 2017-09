A veszprémi érsek szerint gyilkosság az embriók elpusztítása

Erkölcsileg mindenképpen vitathatónak tartja a lombikbébi-programot Márfi Gyula veszprémi érsek, aki a csatkai cigánybúcsú zárómiséjének szentbeszédében állt ki Veres András győri megyéspüspök gondolatai mellett – írja a Kemma.hu.

Az egyházmegye vezetője szerint lényegében gyilkosságnak tekinthető, hogy a mesterséges módon megfogant gyerekek számánál jóval több embriót hagynak elpusztulni az orvosok.

Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lapunknak adott interjújában is arról beszélt, hogy a katolikus egyház számára nem elfogadható a mesterséges megtermékenyítés. A püspök bűnnek tartja a beavatkozást, ebből adódóan a lehetőséggel élőket pedig – tudatosságukhoz mérten – bűnösnek nevezte. A lombikprogram Veres András szerint azért aggályos, mert a be nem ültetett embriókat vagy lefagyasztják és félreteszik, vagy elpusztítják.

A kormánynak azonban egészen más a véleménye a beavatkozásról, hiszen a lombikbébiprogram a kabinet szerint a gyermektelen párok számára óriási lépést jelenthet, hiszen megadhatja számukra a gyermekvállalás lehetőségét, örömét akkor is, ha meddőségi problémákkal küzdenek. Korábban Balog Zoltán azt mondta, súlyos etikai kérdés, hogy mi történik a be nem ültetett embriókkal, és mindent megtesznek azért, hogy az üzleti cél ne írhassa felül a gyermek születésének fontosságát. A tárcavezető augusztus végén arról beszélt, hogy sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani azokra az embriókra, amelyeket nem ültetnek be. Ám eddig orvostechnikai változásokról nem beszélt.

A Kemma beszámolója szerint Márfi Gyula szentbeszédében Szűz Mária szerepéről és szeretetéről szólva több részletet is idézett a Bibliából, majd egy váratlan fordulattal azt mondta: a különböző létezésmódok között épp akkora különbségek vannak, mint a bűnök között. Úgy vélte, hogy Jézus anyjának nem voltak lényeges tévedései, Európa mai vezetőinek viszont igen. Néhányukat – nevek említése nélkül – a hanyatló római birodalom őrült császáraihoz hasonlított, majd azt mondta, hogy a mai EU-t sem bölcsek kormányozzák.

A genderelméletet is kritizálta szentbeszédében a veszprémi érsek. Mint mondta, a sokféleség valóban jó, de az nem, hogy meg akarják szüntetni a nemek közti különbséget. Kijelentette: ez őrültség lenne. Keményen bírálta a melegházasságok támogatóit, ennek kapcsán rámutatott, hogy minden gyermek alapvető joga, hogy édesanyjával és édesapjával együtt élhessen, függetlenül attól, hogy természetes úton fogantak-e vagy lombikban.

A menekültkérdés kapcsán is aggodalmát fejezte ki Márfi Gyula. Noha nem akarja bántani a muszlimokat, mert ők is felebarátaink, de felhívta a figyelmet arra, hogy miért van az, hogy a szabadság jegyében akarják Európába hívni azokat az embereket, akik nem ismerik a vallásszabadságot.