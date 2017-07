Adathalász csalók utaznak az Erste ügyfeleire

Kimondottan az erstés ügyfelekre irányuló adathalász akcióra figyelmeztetett szerdán honlapján az Erste Bank.

A pénzintézet hangsúlyozza, hogy sem e-mailben, sem sms-ben nem kér be ügyféladatokat, tehát az ilyen levelekre jobb, ha nem is válaszolnak az érintettek, a csalóktól kapott linket pedig nem ajánlott megnyitni.

A bank úgy tudja, hogy az adathalásztrükk elsősorban az androidos mobilokra jelent veszélyt, ám nem kizárt, hogy más platformokon is megjelenik. Arra is felhívja a figyelmet, hogy a mobilokon érdemes kikapcsolni vagy tiltani a Biztonság/Alkalmazások telepítése ismeretlen forrásból opciót, és hasznos lehet a naprakész mobil-vírusvédelem is.

Az intézet kéri, hogy ha valaki mégis bedőlt a csalóknak, azonnal jelezze az abuse@erstebank.hu címen vagy az Erste TeleBank vonalán, a +36-1/298-0222-es számon.