Áder: Nem helyes, hogy olyanok is szavazzanak, akik nem élnek Magyarországon

A Fidesz történetének pikáns részletére emlékeztet a 444.hu. A hírportál Áder János köztársasági elnök 1993-as parlamenti felszólalását vette elő, amiben az akkor ellenzéki képviselő Áder arról beszélt, miért nem támogatja pártja a külhoni magyarok szavazati jogát.

A parlament honlapján elérhető beszédből kiderül, a Fidesz több vitában is a külföldön élő magyarság szavazati joga ellen érvelt, amit aztán 2011-ben a Fidesz kétharmados hatalma birtokában mégis kiterjesztett. – Nem támogatjuk azért, mert elvileg sem tartjuk helyesnek, hogy Magyarország legfontosabb belpolitikai kérdéseiben olyanok is döntsenek, akik nem élnek Magyarországon, akik nem adófizető polgárai az országnak, és akik a két választás között semmilyen formában sem tudják az általuk választottakkal kapcsolatos véleményüket elmondani – sorolta az érveket akkor Áder, hozzátéve: sok külhoni magyarnak ráadásul semmilyen kötődése nincs is már az országhoz. Az azóta köztársasági elnökké lett politikus beszélt arról is, hogy a választójog kiterjesztése jelentős, mintegy egymilliárd forintos többletköltséget jelentene, de aggályként említette azt is, hogy egy ilyen lépéssel a választások tisztasága sokkal nehezebben ellenőrizhetővé válna.

– Úgy ítéljük meg, hogy aki részt akar venni a választásokon, az költözzön haza, költözzön vissza Magyarországra, és ebben az esetben természetesen semmi kifogásunk nem lehet, hogy akár aktívan, akár passzívan választójogát gyakorolja – tette hozzá Áder.

Ismert, jelenleg Gyurcsány Ferenc és a Demokratikus Koalíció kampányol azzal, hogy ne szavazhassanak azok, akik nem itt élnek életvitelszerűen (vagy nem itt éltek az elmúlt években).