Adósságban is élen járnak Mészáros Lőrinc cégei

Igencsak eladósodott az elmúlt hónapokban Mészáros Lőrinc. A Magyar Nemzet kalkulációi szerint március vége óta különböző bankok legalább 10 milliárd forintos követeléssel kapcsolatban jegyeztek be zálogjogot a felcsúti polgármester cégeinél. Az Orbán Viktorral baráti viszonyt ápoló üzletember vállalkozásainak legnagyobb hitelezője az OTP, de kapott kölcsönt takarékoktól is, az egyik hozzá köthető társaságot pedig részben az az MKB hitelezi, amely szintén az ő érdekeltsége.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ám aggodalomra biztosan nincs ok: a polgármester nem fizetési nehézségei miatt adósodik el, vállalkozásainak rohamos tempójú növekedését finanszírozza banki forrásból. A legjobb példa erre az R-Kord Építőipari Kft., amely valószínűleg a legtöbb kölcsönt kapta a közelmúltban Mészáros cégei közül. A társaság számára tavaly nyitott egy 4 milliárdos hitelkeretet az OTP, amit idén júniusban egy újabb közel 1,8 milliárdos kölcsönnel fejeltek meg. Korábban az előbbit sem használta ki a társaság, legalábbis tavalyi mérlegében nincs arra utaló jel, hogy év végén milliárdokkal tartozott volna hitelintézeteknek.

Azonban az elmúlt hónapokban sorra jegyezték be a zálogjogokat (év eleje óta szám szerint hetet) egy papíron 4 milliárdos követelés, azaz minden bizonnyal a hitelkeret miatt.

MN-grafika

A fedezet pedig valamennyi esetben állami beruházás, egészen pontosan az abból az R-Kordnak járó pénz volt. Csak idén három közbeszerzést húzott be eddig a cég, amelyek összértéke megközelíti a 83 milliárd forintot; a legnagyobb megrendelést (a Püspökladány és Ebes közötti vasútvonal 75 milliárdos felújítását) viszont nem egyedül, hanem egy konzorciumi partnerrel közösen nyerték el.

Szerepel is a zálogtárgyak között a három szerződés, de ez még korántsem minden. A cég ugyanis két másik kontraktusból származó követelését is elzálogosította, és épp ebből derült ki, hogy más állami gigaprojekteken is dolgozik. A dokumentumok szerint a vállalat a Siemens Zrt. és a V-Híd Zrt. alvállalkozójaként a Kelenföld–Százhalombatta-vasútvonal felújítására szánt milliárdokból is részesülhet. Hogy mennyivel, a szerződések ismerete nélkül nem lehet megmondani, de az említett szakasz fejlesztésére kiírt két érintett közbeszerzés összértéke bő 68 milliárd forint volt.

Magyarán: Mészáros Lőrinc cége összesen több mint 150 milliárdnyi állami megbízáson dolgozik jelenleg, amihez képest még akkor is eltörpül az említett adósság, ha a teljes hitelkeretet kihasználta a vállalat.

Egyébként a nagy összegű állami megrendelések alapján nem volna meglepő, ha a társaság a következő években folytatná rohamos bővülését. Pedig az építőipari cég már tavaly sem zárt rossz évet: 6,6-ról 17 milliárd forint fölé növelte forgalmát, a bevételből pedig 3,6 milliárdos profit meg is maradt, amit szinte teljes egészében kivett a cégből a felcsúti polgármester.

Az R-Kord állami megrendelésekkel fedezett bankhitelei nem számítanak egyedi gyakorlatnak Mészáros Lőrinc birodalmában. Ugyanezt csinálja évek óta (bár sokkal kisebb összegben) az üzletember és két lánya tulajdonában lévő Fejér-B.Á.L. Kft. is. Utóbbi cég idei 1 milliárdos kölcsönét (vagy inkább annak egy részét) például egy, a Fejér Megyei Kormányhivatal által megrendelt bicskei építési projekttel biztosították.

Nem fél azonban a felcsúti polgármester más vagyontárgyakat sem felajánlani hitelei fedezeteként. A Mészáros és Mészáros Kft. például egy mobil betonüzemet zálogosított el, míg a feleségével közösen birtokolt Talentis Group Zrt. az egykori Nap TV-székház hasznosításából származó bevételt.

Üzleti karrier Kevesebb mint fél év alatt közel ötszörösére emelkedett a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó cégek összesített saját tőkéje az Index kalkulációja szerint. A portál hétfőn arról számolt be, hogy míg februárban a felcsúti polgármester 30 vállalatának összesen 12 milliárd forint saját tőkéje volt, addig most a részben vagy egészben a tulajdonában lévő céges tőke már több mint 57 milliárd forintot tesz ki. Ennél is döbbenetesebb, ha az üzletemberhez köthető gazdasági társaságok vagyonának alakulását hosszabb távon nézzük, hiszen ez bő tíz éve alig 10 millió forint volt, de még 2014-ben is csak 3,7 milliárd. Az úgynevezett Orbán–Simicska-háború kirobbanása után azonban egészen meredeken kezdett emelkedni a miniszterelnök barátjának üzleti karrierje. Az összesített cégvagyon növekedésében komoly szerepet játszik, hogy a milliárdosnak egyre több érdekeltsége van: az elmúlt fél évben közel 30 vállalat került a tulajdonába.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.23.