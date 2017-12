Ágoston Tibor kilépett a Jobbikból

A debreceni közgyűlés decemberi ülésén történt események miatt a Jobbik debreceni alapszervezete belső vizsgálatot indított, és elnökségi ülés keretében kívánta Ágoston Tibor önkormányzati képviselőt meghallgatni a közgyűlésben tett kijelentésével kapcsolatban – írta a közleményben Kőszeghy Csanád Ábel, a párt debreceni frakcióvezetője.

Ágoston Tibor egy nappal a tervezett elnökségi ülés előtt azonban írásos nyilatkozatot tett, amelynek értelmében azonnali hatállyal lemondott a Jobbikban betöltött valamennyi tisztségéről, és kérte párttagsága megszüntetését is. Egyúttal közölte, hogy a Jobbik debreceni frakciójából is kilép, a jövőben független képviselőként kíván részt venni a közgyűlés munkájában. A Jobbik debreceni elnöksége Ágoston Tibor döntését tudomásul vette, s egyúttal felszólította mandátumának visszaadására is.

Ágoston Tibor a debreceni közgyűlésben egy tehetséggondozó programra jelentkező cigány diák kapcsán beszélt arról, hogy a tehetséggondozás nem szociális program, s a diáknak inkább a „Rostás Winnetou-tehetséggondozóba” kellene jelentkeznie. A kijelentést a debreceni Jobbik elfogadhatatlannak minősítette, és belső vizsgálatot indított, amelynek következménye lett a kilépés.