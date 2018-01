Akadozik a választási rendszer elérése

Bár némely települések a „Soros-terv” miatt aggódnak, úgy tűnik, jelenleg más is megnehezíti az önkormányzati dolgozók mindennapjait. Nevezetesen hogy kevesebb mint három hónappal az országgyűlési választás előtt több hibát is észleltek a lebonyolításhoz szükséges informatikai rendszerben – tudta meg a Magyar Nemzet. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vezetője, Pálffy Ilona éppen csütörtöki sajtótájékoztatóján jelentette be, felkészülten várják a választást, már többször is tartottak próbát, és fokozzák a biztonsági intézkedéseket. Ugyanakkor igyekezett kisebbíteni az informatikai háttértámogatás fontosságát; szerinte nem elengedhetetlen a választás eredményének megállapításához, hiszen ezt továbbra is papíralapon végzik a választási bizottságok. Utóbbi tény nem mellékes, ugyanis lapunk úgy tudja, a rendszer még nem működik tökéletesen.

A választáshoz szükséges alkalmazásokat az arra illetékes önkormányzati dolgozók immár csak egy közbeiktatott pluszfelületen, a választási kapun keresztül érhetik el. Utóbbit a Nemzeti Választási Iroda éppen a biztonság növelése céljából vezette be.

A választási kapu országos főpróbáját január 4-én tartották, ám mint lapunk megtudta, az ebben érintett önkormányzati dolgozók országszerte problémákat jeleztek. Voltak, akik már a választási kapun sem tudtak belépni, míg másoknak a felületről nyíló további választási alkalmazások elérhetőségével voltak gondjaik, ami miatt nem tudták elvégezni a kötelező próbafeladatokat. Arra, hogy a január 4-ei próba finoman szólva sem sikerült tökéletesen, maga a NVI is utalt – igaz, csak óvatosan. A hosszú órákon át tartó főpróba után ugyanis információink szerint olyan rendszerüzenet érkezett az önkormányzati munkatársakhoz, amelyben maga az NVI is említett „kezdeti nehézségeket”. Bár azt írták, biztosítottnak látszik a választási alkalmazásokba való belépés, de megjegyezték, „annak ellenére” van ez így, hogy az egyikkel kapcsolatban „ismét többen belépési problémát jeleznek”. Az üzenetből kiderült az is, hogy egy másik alkalmazás működése „jelenleg még néhány felhasználó esetében nem megfelelő, vizsgáljuk az okát”. Bár a főpróba óta eltelt egy hét, lapunk úgy tudja, hogy még csütörtökön is voltak, akiket hibaüzenet fogadott, amikor megkísérelt belépni a választási kapuba.

– Teljes csőd, a főpróba napján a kollégák órákig ültek a gép előtt, de nem tudtak belépni – erről beszélt lapunk megkeresésére a választási informatikai rendszer kapcsán Gémesi György, Gödöllő polgármestere, egyben a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. A politikus megerősítette: a probléma országos szintű. Elmondta, bár városuk jegyzője már igen sok választást bonyolított le, de tapasztalata szerint „ilyen még nem volt”. Kifejtette, ennyire rövid idővel a választások előtt már működni szokott a rendszer. Fölvetésünkre, hogy a probléma mennyire akadályozhatja a választások lebonyolítását, Gémesi György úgy reagált, ezt még nem tudni, de késésben van minden, a jegyzőknek szánt országos értekezlet időpontját is eltolták.

Ugyanakkor például Bocsi István, Budaörs jegyzője szerint semmi ok az aggodalomra. A tisztviselő arról beszélt lapunknak, nem meglepő, hogy egy ekkora rendszer még nem állt össze teljesen, még nincs késésben az NVI, így a választásokig hátralévő három hónap elég lehet arra, hogy a rendszer kiforrja magát. – Még sosem működött tökéletesen az informatika a választások előtt ennyi idővel az elmúlt húsz évben – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy alapjában véve működik a rendszer, a próbák éppen arra vannak, hogy finomítsanak rajta.

Kereste a Magyar Nemzet az NVI-t is. Válaszában a szervezet leszögezte: elég lesz a választásokig fennmaradó idő a hibák kiküszöbölésére. „Fontos hangsúlyozni, hogy a választási kapu célja az informatikai biztonság fokozása, amire az elmúlt időszak nemzetközi tapasztalatai alapján mindenképpen szükség van. Ezért a választási kaput nem iktatjuk ki” – írták. Válaszukból az is kiderült, hogy az NVI még számos országos próbát tervez a felkészüléssel összefüggésben. A január 4-ei próbát (aminek célja az informatikai eszközök működőképességének és az új biztonságfokozó megoldásoknak az ellenőrzése volt) eredményesnek ítélték; szerintük a távadatátviteli hálózat rendben működik. Ugyanakkor elismerték, hogy „a biztonságfokozó megoldások egy része tekintetében még további finomhangolások és hibajavítások szükségesek”. Megkérdeztük azt is, hány településről érkezett panasz az NVI-hez, mire közölték, hogy az érintett választási irodák döntően elvégezték a számukra meghatározott feladatokat.

Érdeklődésünkre az NVI elárulta: azért most tesztelik a rendszert, mert a választási kapun való belépéshez az ügyintézőknek kell hogy legyen a legmagasabb biztonsági kategóriájú okmányuk, az elektronikus személyazonosító igazolvány; a szakrendszerekbe csak ezzel léphetnek be. Ám az új elektronikus azonosítókat csak 2017 második fél évében válthatták ki, ezek nélkül a próbát sem lehetett volna elvégezni.

A választási kapuval kapcsolatos fejlesztéseket az egykori Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) rendelte meg az Idomsoft Zrt.-től. A KEKKH megszűnése után a választási kapu 2018. január 1-jétől térítésmentesen került át a Nemzeti Választási Irodához. „ KEKKH és az Idomsoft Zrt. közötti szerződés részleteiről az NVI-nek nincs információja” – tették hozzá, vagyis ezek szerint a választási iroda nem tudja, a munkáért mennyi pénz jár az Idomsoft Zrt.-nek.

Tény, hogy a nagy rendszerek felállítása nem zökkenőmentes. Erre jó példa, hogy mint a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, az iskolákba bevezetett kréta rendszer (köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer, avagy az „e-napló”) szintén okozott nehézségeket a pedagógusoknak, és hónapok óta csiszolásra szorul.

Lapunknak egy neve elhallgatását kérő önkormányzati dolgozó arról beszélt, korábban sem működtek tökéletesen a rendszerek, de az elmúlt időszakban sok újítás lett „a nyakukba zúdítva”, míg a fizetésük változatlan maradt, ez pedig nagy feszültségeket szül. Az önkormányzati dolgozók helyzete miatt éppen mára, illetve jövő hét hétfőre szervez sztrájkot a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete. Azt szeretnék elérni, hogy az önkormányzati tisztviselők 2008 óta változatlan alapilletménye 38 650 forintról 60 000 forintra nőjön.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.12.