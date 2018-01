Akár 15 centi hó is hullhat: egymást érik a balesetek az utakon

Éjjel megérkezett a csapadéktömb az ország fölé, többfelé havazik, északon vastagabb hótakaró várható. Budapesten és a fővárosba vezető utakon lelassult a közlekedés, a magasabban fekvő utakon jeges, csúszós szakaszokra is számítani kell. Az Északi-középhegység magasabb csúcsain akár 15-20 centiméternél is több hó is hullhat – írja az Időkép.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint 300 méter feletti települések közül Aggteleken és Kékestetőn 15, Mátraszentimrén 8 centiméteres a hóréteg. Az alacsonyabban fekvő települések közül Egerben, Érden, Felcsúton és Zsámbékon 5 centiméter körüli, a fővárosban és másutt néhány centiméteres hóréteget mértek. Ezek mellett országszerte több helyen alakult ki foltokban hó.

A BKK tájékoztatása szerint Budapesten a 29-es autóbusz módosított útvonalon jár, nem érinti az Alsó Zöldmáli út és a Verecke lépcső közötti megállókat. A 39-es autóbusz rövidített útvonalon a Batthyány tér és a Déli pályaudvar között szállítja az utasokat, a 149-es autóbusz nem közlekedik. A 140-es és a 140B autóbusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Művelődési Ház és a Dióskert megállót. A 219-es autóbusz nem érinti a Csikóvár utca, a Lepence utca és a Kőpor utca megállót.

Úgy tűnik, a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF) is felkészült a havazásra: az cég hetven munkagéppel takarítja a havat Budapest közösségi közlekedési útvonalain és a főbb utakon, valamint a hidakon, a felüljárók járdáin és kerékpárútjain. A társaság vasárnapi közleménye szerint a mellékutak megtisztítását a főutak járhatóvá tétele után kezdik. A hómunkások a kerületi szolgáltatási csoportoknál jelentkezhetnek. A vasárnap 14 órától 22 óráig tartó munkavégzésre nettó 4240 forintot fizet a zrt.

Az autópályákon és főbb útvonalakon a havazás és a rossz látási viszonyok miatt több baleset is történt a reggeli órákban: az Útinform szerint baleset történt az M6-os autópályán, Budapest felé a 174-es kilométernél, emiatt csak egy sáv járható. Az M0-s autóúton, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 43-as kilométernél egy kamion keresztbe fordult. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére sávzárásra kell számítani.

Az M2-es autóúton, Sződligetnél a 36-os kilométernél egy tehergépkocsi ütközött össze egy személyautóval. Az autóutat lezárták a 34-es Sződliget és a 36-os Vác-dél csomópontok között. A 2-es főúton vagy a Csörög–Sződ útvonalon lehet kerülni.

A Pilisben sem jobb a helyzet: a 10-es főúton a 28-as kilométernél Piliscsaba és Pilisjászfalu között két személyautó ütközött össze. A balesetben ketten súlyosan megsérültek, egyiküket a mentők próbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel. Az érintett útszakaszt lezárták, a forgalmat elterelik.

Az 51-es főúton, Kiskunlacháza közelében a 35-ös kilométernél egy kistehergépkocsi árokba hajtott.