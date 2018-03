Aki bújt, aki nem – Több ezer jelölt sorsa dőlt el

Hétfő délután négy órakor lejárt az ajánlásgyűjtési és jelöltállítási határidő az áprilisi országgyűlési választásra, sokan az utolsó órákban adták le az ajánlóíveket. A választáson csak azok indulhatnak jelöltként, akiknek eddig az időpontig sikerült összegyűjteniük ötszáz érvényes ajánlást az ajánlóíveken, leadták őket a választási bizottságnál, és a testületek az ajánlások ellenőrzése után a jelöltet hivatalosan nyilvántartásba vették.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint az egyéni választókerületekben nyilvántartásba vételüket kérők száma hétfő délutánra – a jelöltállítás határideje előtt két órával – megközelítette a 2300-at. Az összes aspiráns – vagyis az egyéni választókerületben, illetve az országos listán indulók – száma 3233 volt. (Vannak olyan jelöltek, akik országos listán és egyéni választókerületben is indulnak, és vannak olyanok is, akik csak egyéniben vagy csak listán próbálnak meg bejutni a parlamentbe.)

A határidő lejárta után, 17.30-kor összegzett adatok szerint az összes aspiráns száma 3668 volt, vagyis két és fél óra alatt 435 újabb jelölt indulását rögzítették a választási irodákban.

A Fidesz–KDNP nem hagyta az utolsó pillanatokra az ajánlóívek leadását, sőt pártutasításra még határidőt is szabtak: már február 20-áig minden egyéni jelöltnek le kellett adnia az ajánlóívét, egyes hírek szerint azt igyekeztek ezzel bizonyítani, hogy a Fidesz a legszervezettebb politikai erő ma Magyarországon. A kormánypárt mind a 106 egyéni választókerületben indít jelöltet.

A legerősebb ellenzéki párt, a Jobbik a Választás.hu hétfőn 17 óra 39 perckor frissült adatai szerint mind a 106 egyéni választókerületben állított jelöltet.

A DK–MSZP a korábbi megállapodásuk értelmében nem indít egymás ellen jelöltet. A tervek szerint a DK 46-ot állíthat, a Választás.hu oldalon ennyien is szerepelnek, a szocialisták 60 jelölttel vághatnak neki április 8-ának, ám hivatalosan 2-vel kevesebb aspiráns fut neki a voksolásnak a visszalépések miatt.

Az LMP mind a 106 egyéni jelöltjét befogadta a választási bizottság, de vannak, akiket még nem vettek nyilvántartásba, mert még folyamatban van az adatok feldolgozása.

A választókerületek kevesebb mint felében állít jelöltet az Együtt. Csak 15 megyében indulnak a párt egyéni jelöltjei, és nagyjából összesen 50 aspiránssal vágnak neki a voksolásnak. Vagyis az Együtt egyéni képviselőjelöltjei a választókörzetek több mint felében nem gyűjtötték össze a szükséges ötszáz ajánlást az induláshoz.

A Momentum elnöke, Fekete-Győr András azt mondta, 97 helyen adtak le ötszáznál több ajánlást a szervezet jelöltjei, szinte mindegyiküknél hatszáznál is nagyobb volt a szignók száma, ezzel pedig az ellenzéki oldal ötödik „országos elérésű pártjává” váltak. A Választás.hu adatai szerint 2-vel kevesebb momentumos jelölt mérkőzhet meg április 8-án.

Noha Nagy Tibor, a MIÉP elnöke korábban lapunknak azt nyilatkozta, hogy mind a 106 egyéni körzetben elindulnak, nem tudtak mindegyikben jelöltet indítani. Ennek ellenére meglepő, hogy a szebb napokat látott párt 58 egyéni körzetben tudott jelöltet állítani, bár még nem tudni, ebből mennyit vett nyilvántartásba a választási iroda.

A választáson a hétfői adatok szerint 79 független jelölt indul, és mintegy 105 párt jelezte részvételét. Azt már korábban is lehetett sejteni, hogy nagyon sok párt próbálkozik majd, aminek az oka a könnyebb indulásban – 2014 óta nincs ajánlószelvény, vagyis kopogtatócédula –, illetve az állami kampánytámogatásban lehet. Ha egy párt képes 27 egyéni jelöltet indítani – megfelelő területi elosztásban –, országos listát is állíthat, amihez százmillió forintos nagyságrendben jár támogatás. Ezzel ugyan elvileg el kell számolni, sőt már vissza is kell fizetni, ha nem érik el az egy százalékot, a négy évvel ezelőtti tapasztalatok azt mutatják, hogy nehéz behajtani a pénzt.