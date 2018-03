Aki ez után a videó után sem megy el szavazni, magára vessen!

„Nincs kedved elmenni szavazni április 8-án? Nem para. Ismerd meg Gábort, aki szívesen eldönti helyetted is, hogy mi legyen” – vezeti fel a Comedy Central csatorna a Facebook-oldalán is megosztott rövid videót, amellyel szavazásra buzdítja a nézőket. Szerintünk sikerrel, már most indulnánk voksolni, ha lehetne!

Az április választással kapcsolatos híreinket ide kattintva olvashatja.

hirdetés

hirdetés