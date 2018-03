„Akkor kapol hatszázat, tisztán” – Választási csalást szervezhet a roma vezető

Egy, a Magyar Nemzet birtokába került hangfelvétel szerint fiktív kampányrendezvényeket akart lepapíroztatni az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke. Az ibrányi Balogh János egy helyi rendezvényszervezőt akart rábeszélni arra: adjon számlát arról, hogy színpadot, hangosítást biztosított különféle szabolcsi helyszínekre szervezett kampányrendezvényeken. Balogh elmondásában:

„nyilván több településen kellene csinálnunk kampányt papíron. Papíron. Nem kell megcsinálni semmit.”

Az ellentételezés pedig az ORÖ pénzéből, tehát adóforintokból valósulna meg, az alábbi menet alapján: „Te csinálnál papíron két darab rendezvényt és három és fél milliót utalnék át neked holnapi nap folyamán az Országos Roma Önkormányzat számlájára (értsd: az ORÖ számlájáról – a szerk.), ha meg tudunk most állapodni, és megadnám az e-mail-elérhetőséget, a gazdasági vezetőnek, ez a privát e-maile, ő a céges adataidat, mindent beszkennelnéd, elküldenéd, egy telefonszámot írnál oda, én adnék, addig nem adok, amíg meg nem egyezünk, egy e-mail-elérhetőséget, és neki már megküldjük ma a szerződést, ma itt van a pénz, érted.”

A bonyolultnak tűnő ügymenetnek azonban van egy kitétele, amit Balogh említ meg a beszélgetés folyamán: „annyit írjál neki (az ORÖ gazdasági igazgatójának), hogy elnök úrral egyeztetve”.

Balogh elmeséli azt is, hogy mások mennyiért végeznek el hasonló munkát: „pestieket” emleget, akiket ugyan nem ismer, de az elnök elbeszéléséből az derül ki, hogy „10-12 százalékért csinálják, mindennel együtt, áfásan”. Vélhetően az ORÖ elnöke jól ismeri ezt a mechanizmust, mert elmondja, hogy „én amikor régen számláztam, áfáért, megmondom őszintén, ugye, akkor még 25 százalékos volt az áfa, akkor én féláfáért áfáztam, nem titok”.

Balogh viszont „arra gondolt”, hogy az ibrányi rendezvényszervező három és fél millió forint 15 százalékát adná át, később pedig, amikor a településen romanap lesz, akkor majd úgy ad pénzt, zsebbe, hogy nem is kér érte számlát. A beszélgetés előrehaladtával már konkrét összeg is elhangzik: „ha ötszázat kapol kereken? Hármat (milliót – a szerk.) visszahozol nekem.” A vállalkozó nem áll kötélnek, úgyhogy az ORÖ elnöke emeli az összeget: „Gondold át, figyelj ide, lásd, hogy nem szarrágó vagyok, akkor kapol hatszázat. Tisztán. De hidd el nekem 12 százalékkal csinálják Pesten.”

Mivel még mindig nem kapott végleges választ, más lehetőségeket is felvázol. Egy bizonyos előbírálati pályázatról beszél Balogh, aki a „kis parázspénz” kapcsán azt jegyzi még meg a rendezvényszervezőnek, hogy ne érezze magát rosszul, elvégre „a jövőre is gondolni kell, mert érted, uniós választás lesz”.

A nagypolitika kérdése igen pikánsan merül fel a rögzített beszélgetés során: az MSZP-közeli Balogh nem is tagadja szocialista kapcsolatait, de egyéniben a 2-es Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei választókerület fideszes elöltjét, Vinnai Győzőt támogatja, mivel súlytalannak tartja a Demokratikus Koalíció színeiben induló Helmeczy Lászlót és a radikalizmusát hátrahagyó Jobbikot. „Hát én nem dumálok mellé, én Győzőt fogom támogatni egyéniben. Hát 12 milliárdnyi támogatás jön Ibrányba. (Ez az összeg hozzávetőlegesen a település tízéves költségvetése lenne – a szerk.) Én mint képviselő itt, Ibrányban, nem tudok kibújni a felelősség alól. Hát szétszedjenek, vagy megöljenek, vagy mi csoda?” – fogalmaz Balogh. A beszélgetésből kiderül az is, hogy ha a fórumokon nem is, de csak fog kampánytevékenységet folytatni, feltehetően a Fidesz jelöltje mellett, és valószínűleg a lepapírozott összegből. A hanganyagon ugyanis erről beszél: „Tudod, kell, hogy agitáljam az embereket, mert hivatalosan nem adhatom nekik oda, érted? Nem lehet úgy elszámolni vele.”

Az ibrányi rendezvénytechnikus, Tóth Zoltán nemet mondott Balogh János ajánlatára, aki közölte, hogy majd keres mást. Lapunknak Tóth kijelentette, hogy ahogy korábban, úgy ezután sem fog fiktív, teljesítetlen rendezvényekről számlát kiállítani. Hozzátette, nem szokása rögzíteni az ügyfeleivel folytatott beszélgetéseket, most azért tett kivételt, mert már a találkozó egyeztetésekor felmerült a törvénytelenség gyanúja.

A Magyar Nemzet szerkesztősége – eleget téve állampolgári kötelezettségének – az ügyben feljelentést tett az Országos Rendőr-főkapitányságon.

A beszélgetés felvétele meghallgatható itt. Tanulságos.