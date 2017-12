Alacsonyan szálltak a húszezresek – Andy Vajna kaszinójában jártunk

Röpködtek a húszezresek Andy Vajna kaszinójában. Ez is jelzi, hogy bár egész évben megbízhatóan termelik a pénzt a kormánybiztos játéktermei, végre beköszöntött a főszezon. Budapesten mind az öt kaszinó a kormányközeli üzletember érdekeltsége, mi most a Vörösmarty tértől néhány méterre lévő Tropicanába látogattunk el. Jól bejáratott és népszerű helyről van szó, amely 2014. december 31-ig még a Szerencsejáték Zrt.-hez tartozott, azóta viszont már Vajna birodalmát erősíti. Igazából este 6 óra után és a hétvégéken indul be az élet, de azért egy sima hétköznap délután is sokan múlatják itt az idejüket. Már a beléptetés sem egyszerű. Elkérik a személyit, a lakcímkártyát, fotó is készül a játékos kedvű vendégről, majd egy nyilatkozatot kell kitölteni arról, hogy közszereplők vagyunk-e, vagy sem. Az eljárás végén egy plasztikkártyával leszünk gazdagabbak, amivel már Andy Vajna valamennyi budapesti kaszinójába beléphetünk.

Nem egyszerű eldönteni, hogy merre is induljunk a 630 négyzetméteres Tropicanában. Míg kitaláljuk, iszunk egy kólát a bárpultnál. Innen jól belátni a terepet.

Persze alkoholos italt is választhattunk volna, ami köztudomásúlag segít oldani a gátlásokat. Műanyag fenyőfa gondoskodik az ünnepi hangulatról, a digitális kijelzőn villogó 3,2 millió forintos jackpot pedig a könnyű és gyors meggazdagodás lehetőségével kecsegtet.

Mehetnénk a pénznyerők felé, de ott főleg szótlan, zárkózott emberek ülnek. Az elektronikus rulettet sem választjuk, mert nem szeretünk gépek ellen játszani. Sokan nem ennyire finnyásak, mozdulataikon látszik, hogy nem most ismerkednek a játékszabályokkal. Mi inkább letelepszünk a klasszikus rulettasztal mellé. Mozgásunkat a biztonsági személyzeten kívül számtalan gömbkamera is figyeli a mennyezetről, de nyugodtak vagyunk, nem akarunk csalni. Tízezer forintot váltunk be, ezért cserébe húsz kék zsetont kapunk. Ez itt aprópénznek számít.

Nem egy amerikai filmet kell elképzelni. Az asztal mellett nem George Clooney áll öltönyben, hanem farmeres, kapucnis pulóveres férfiak. Fogalmunk sincs, honnan van ennyi pénzük, de úgy dobálják a húszezreseket a krupiénak, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne. Így kell ezt csinálni. Nagyvonalúan. Könnyen jött, könnyen megy. Míg mi azon töprengünk, hogy a pirosra vagy a feketére tegyünk-e, a mellettünk álló férfi szinte beborítja zsetonjaival az asztalt. Úgy jó játszani, ha van miből kockáztatni. Persze nem nagyon érdekli, hogy melyik számon állapodik meg a golyó. De szerencséje van. Miután már felpakolt egy vagyont az asztalra, az utolsó pillanatban még találomra letett egy zsetont a piros 36-ra. Jól tette, hiszen 35-szörös nyereménynek örülhetett. „Csak úgy véletlenül tettem rá, mert már nem volt hova máshova” – magyarázza a barátjának.

Csatlakozik hozzánk egy ázsiai férfi is. Innentől kezdve még nevetségesebben néz ki a játék. Az ázsiai is beborítja az asztalt a zsetonjaival, a krupié alig győzi UV-lámpával ellenőrizni a húszezresek eredetiségét, mi pedig utolsó esélyként betoljuk a maradék négy darab zsetonunkat a pirosra. „Legalább piros lett” – gratulál az előbb körülbelül 300 ezer forintot nyerő férfi. A siker azonban átmeneti, mintegy negyven perc után sajnos végleg elpártol tőlünk a szerencse. Legalább a ruhatár ingyenes volt.

Vélhetően nem a mi elveszített 10 ezer forintunkon múlik, hogy Andy Vajna öt budapesti kaszinója (amelyekben már összesen 901 nyerőgép üzemel) végül nyereségesen zárja-e a 2017-es évet. Cégbírósági dokumentumok alapján szeptember 30-i hatállyal ugyanis a filmügyi kormánybiztos két kaszinóüzemeltető cége egyesült: az LVC Gold Kft. beolvadt az LVC Diamond Kft.-be. Ezt Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is engedélyezte, pedig jelentős bevételektől esik el így a költségvetés. A kaszinómágnásnak évente a 22,6 milliárd forintos összesített árbevétele után az eddigi 2,1 milliárd forint helyett csak mintegy 400 milliónyi játékadót kell majd fizetnie.

